納斯達克擬推美股「全天候」交易 ! 回應全球投資人即時交易需求

近年來，市場對美國股市「不間斷交易」的呼聲明顯升溫。美國上市公司市值約占全球總市值的三分之二，而納斯達克彙整的數據顯示，外國投資人目前持有的美國股票規模已達 17 兆美元。隨著跨國投資比重不斷提高，監管機構也陸續放寬限制，允許交易所在正常交易時段之外提供更多交易機會。

此次向監管機關遞交文件，被視為納斯達克邁向「每週五天、幾乎全天交易」的關鍵一步。納斯達克總裁塔爾・科恩先前曾表示，交易所已與監管單位展開溝通，目標是在 2026 年下半年推出新的交易制度。除了納斯達克，紐約證券交易所與 Cboe Global Markets 近期也相繼表態，正評估或規劃類似的全天候交易模式。

依照規劃，納斯達克將把現行每週約 16 小時的交易時間，延長至每天 23 小時、每週五天運作。未來將調整為日間與夜間兩個交易時段。日間交易自凌晨 4 點開始，至晚間 8 點結束，涵蓋盤前、正常交易與盤後時段；之後保留一小時進行系統維護與清算。夜間交易則從晚間 9 點啟動，持續至隔日凌晨 4 點。其中，夜間 9 點至午夜 12 點完成的交易，將被視為隔一交易日的成交。

不過，全天候交易能否順利推行，仍取決於市場基礎設施是否到位。負責彙整與發布全美交易報價的證券資訊處理器，必須同步升級；而負責清算的美國存託信託與結算公司，也規劃在 2026 年底前，推出支援股票不間斷清算的服務。

支持者認為，延長交易時間有助於投資人，特別是美國以外的投資人，即時回應在傳統交易時段之外發生的重大事件。但華爾街大型銀行則相對保守，憂心流動性可能下降，市場波動加劇，進而影響投資效率與風險控管。