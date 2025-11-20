納智捷何去何從？裕隆這樣回！ 明將成為鴻海科技日熱議焦點

裕隆對於納智捷是否賣給鴻華先進一事，並未做出正面回應。（本刊資料照）

這兩週，市場傳出納智捷賣給鴻華先進的說法滿天飛，昨（19）日裕隆舉行線上法說會，也不免被問及此事，裕隆副總李建輝則是指出「與合作夥伴的業務推動，照既定計畫穩健推進當中，外界和媒體傳聞若未經確認，目前無法給出任何評論，有新訊息公司會正式對外公告。」

裕隆雖然未正面回應納智捷究竟會何去何從，不過李建輝倒是提了一下，可以看看鴻海科技日，是否會有相關評論。

而鴻海科技日就將在明（21）日上午於南港展覽館登場，鴻華先進將會到場，至於是否會做出具體回應，外界都在看，不過由於近日各種說法與消息亂竄，無論是裕隆還是鴻華先進的態度都越來越低調。

除了納智捷話題外，裕隆對於車市的評估也具指標意義，李建輝坦言，今（2025）年4月川普推出對等關稅，對下半年車市影響很大，直至今年10月見到回溫跡象，如果接下來車市能維持10月的銷售水準，2025年總市場有機會維持40萬台。

至於明（2026）年車市總銷售量評估，李建輝回應指出，目前台灣跟美國關稅還沒有比較明確的談判結果，尤其是汽車關稅仍然不明確，不明確的狀況下要去預估市場狀況，精準度也會降低。因此，他認為，等到關稅明朗，加上貨物稅的觀察，屆時再來做推論會較為準確。

