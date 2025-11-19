納智捷傳賣給鴻華 裕隆沒否認

鴻華先進自109年成立以來，結合裕隆整車製造經驗與鴻海ICT供應鏈優勢，陸續已推出乘用與商用電動車款。圖為裕隆集團董事長嚴陳莉蓮與納智捷n7合影。（本報資料照片）

迎戰全球電動車競局，市場傳出裕隆已決定將旗下自有品牌納智捷股權，移轉至與鴻海合資的鴻華先進，完成垂直整合，意味鴻華將取得納智捷品牌經營主導權。裕隆19日首度表態，未否認此交易案，僅說重大的訊息需要對外揭露，都會依照程序和主管機關要求，在最短時間最快速度跟大家說明。

市場解讀，從裕隆「沒否認」的態度，這樁交易案應已進入最後磋商階段，雙方可能已討論到鴻華需要承接納智捷的哪些單位及員工，未來合作模式如何調整，甚至是納智捷品牌要如何延續等，這都連動最終交易金額。

鴻華先進由鴻海持股45.6％、裕隆43.8％，將納智捷納入成為100％子公司後，兩家公司股東架構一致，有助於降低協商成本並強化決策效率，鴻華先進取得品牌經營權後，可加速落實其CDMS（委託設計與製造服務）模式，讓整體電動車產業布局更趨完整。

相關人士透露，裕隆、鴻海兩大集團於11月初即已達成共識，透過出售納智捷股權，整合股東結構，讓價值鏈更為完整，改善營運效率、提高競爭力，但放掉納智捷這個品牌，確實在裕隆集團內部掀起不小的討論，最終則是由裕隆董事長嚴陳莉蓮拍板定案。

鴻華先進自109年成立以來，結合裕隆整車製造經驗與鴻海ICT供應鏈優勢，陸續推出乘用與商用電動車款，但除Model C由納智捷以n7作為首款量產代表作，鴻華一直想找納智捷外的品牌合作，卻毫無進展，第二款以Model B為基礎的n5迄今尚未推出。

近期在消防署「電動車緊急救援手冊」中出現「Foxtron Bria」的新品牌名稱，進而傳出n5有可能以Foxtron Bria，也就是鴻海自主品牌亮相。不過，裕隆表示，n5是鴻華先進委託裕隆生產，仍在緊鑼密鼓籌畫當中，後續進度將由鴻華和納智捷對外說明。

鴻海董事長劉揚偉於9月底卸下鴻華先進董事長職務，由原總經理李秉彥接任，市場解讀是為鴻華吸收納智捷做準備，並在治理上做更明確分工，裕隆專注代工，鴻海則串聯負責研發的鴻華先進與銷售端的納智捷，為後續的國際客戶開發與代工創造更大空間。