納智捷嫁鴻海》砸7.8億吃下納智捷 專家揭鴻海背後盤算

台灣汽車產業在今（19）日傍晚迎來歷史性的一刻。裕隆與鴻海集團旗下鴻華先進同步召開重大訊息說明會，正式拍板討論多時的股權移轉案，鴻華先進宣布將斥資新台幣7.876億元，全面收購納智捷汽車（LUXGEN）100％的股權。這不僅是金額上的數字移動，更象徵著台灣自主品牌的權力中樞正式位移。

震撼砸下7.8億 納智捷正式易主

鴻華先進股權結構為裕隆43.8%、鴻海45.6％兩大股東合資，在納智捷成為100％鴻華先進子公司後，兩家公司股東架構一致，將有助於降低協商成本並強化決策效率，加速鴻華先進產品導入市場的時效，快速對應顧客需求，提升整體價值鏈整合效率。根據雙方公告的交易細節，這項價值約7.8億元的收購案，範圍包含納智捷汽車的品牌資產、母公司旗下的五間銷售公司、全台的銷售據點以及完整的通路服務體系，雖然此案仍須送交公平會審定，但雙方預期將在2026年第一季完成交割。

屆時，納智捷將從原本裕隆集團的嫡系品牌，正式轉型為鴻華先進的全資子公司。這筆交易，被市場視為鴻海與裕隆在電動車布局上的戰略大調整。

裕隆華麗止血 拋下沈重品牌包袱

「這對雙方來說都是好事。」尚騰汽車總經理吳睿弘開宗明義指出，對於裕隆集團而言，這是一次徹底的「解脫」。他分析，納智捷品牌在市場上的定位與銷售表現長期以來都非常辛苦，且持續處於虧損狀態，是集團財務上一個極為沈重的負擔。

吳睿弘更犀利地揭露一個產業內幕：「其實早在幾年前鴻華先進成立以來，納智捷的產品自主研發權早已不在裕隆手中，在這樣的情況下，品牌經營難上加難，此次將品牌與通路權限全數轉讓給鴻華，不僅讓裕隆成功止血，也解決了過去權責不一的矛盾。」

掌握全價值鏈 鴻海代工夢最後拼圖

對於接手的鴻華先進而言，這7.8億元買的不只是品牌，更是「全價值鏈」的掌控權。吳睿弘分析：「鴻海（鴻華）的終極目標是為全球車廠代工，但若要展現 CDMS（委託設計製造服務）的實力，就必須親自操作過一遍從研發、製造到末端銷售與售後服務的所有流程。」

「納智捷現在就是鴻海的Model Room（樣品屋）。」吳睿弘表示，透過全面主導納智捷，鴻華才能真正測試其定價策略與通路模式是否具備市場競爭力。這是一次必要的試煉，唯有親自搞定最繁瑣的通路管理與客戶服務，未來在爭取國際代工客戶時，才具備更強大的說服力，證明自己有能力解決品牌廠的所有痛點。

銷量支撐難題 證明除了造車還會賣車

然而，目前納智捷的電動車雖然在市場上具備話題，但單月約200到300台的銷量，在量體上遠遠不足以支撐整條通路體系的營運能量。吳睿弘分析：「壓力現在全數回到了鴻海體系身上，他們必須向外界證明，自己『除了會造車，還得學會賣車』。」

他直言，如何在接手後，透過更精準的定價策略、創新的銷售模式，甚至結合鴻海引以為傲的數位化管理來提升銷量，將是鴻華先進未來一年的首要課題。如果無法快速擴大銷量規模，這座「全價值鏈」的樣品屋，營運起來將會非常吃力。

三年關鍵觀察期 車市生態系將洗牌

這場台灣車壇的板塊震盪，究竟會將產業帶向何方？吳睿弘預估，這場整合案不會在短期內見效，至少需要長達三年的觀察期，才能判定這場豪賭是否成功。這三年內，鴻華能否提出具備破壞力的策略來改變台灣電動車生態，將是所有產業分析師關注的焦點。

這場「嫁女兒」般的交易，象徵著台灣自主品牌的夢想，正從裕隆嚴家的傳統造車情懷，交棒給鴻海劉揚偉主導的「全球電動車代工版圖」。這7.8億元的投資，買下的是挑戰，也是台灣電動車走向國際化的門票，未來三年，鴻海能否讓這張門票變現成真正的產業霸權，市場都在看。