納智捷最後一舞放大絕 解鎖RPA遙控停車禮包、舊車主也能OTA免費升級

2026新車暨新能源車大展即將於12月31日登場，身為台灣自主品牌代表的LUXGEN納智捷將展出旗下純電車款n⁷；在這「最後一舞」的活動裡，原廠宣布解鎖名為「RPA遙控停車輔助系統」智慧科技，同時展示近日獲得TNCAP五星安全評等的實車，強調國產電動車在科技與安全上的雙重實力。

解決窄巷停車痛點 舊車主也能OTA免費升級

對於地狹人稠的台灣駕駛環境而言，狹窄的停車位往往是車主的惡夢；LUXGEN納智捷這次推出的RPA遙控停車輔助系統，能讓駕駛無需坐在車內，僅需透過車鑰匙進行遠端操控，車輛即可自動執行直線前進或後退；這項功能對於進出空間受限的車位特別實用，能有效降低停車時的心理負擔與操作難度。

值得注意的是，這項新科技並非僅限於新出廠車輛；LUXGEN延續了電動車「軟體定義汽車」的特性，宣布現有的n⁷及n⁷ LR亮點版車主，未來都能透過OTA雲端軟體更新免費取得此功能。

除了停車輔助，結合LuxClub生態系後的「隨插即充」整合服務（涵蓋EVOASIS、U-POWER等主流業者）以及手機遠端監控，都顯示出品牌試圖透過持續的軟體更新，維持車輛在科技應用上的競爭力。

TNCAP五星實測背書 強化安全與充電佈局

除了便利的智慧科技，車輛安全性也是此次展出的另一重點；在臺灣新車安全評等制度（TNCAP）公佈的2025年第四季測試結果中，n⁷獲得了最高的五顆星評價。

這項成績驗證了鴻華先進研發團隊在主被動安全上的設計，以及裕隆汽車的生產品質，也破除了外界對於國產電動車安全性的疑慮。

車展限定活動資訊與觀展好禮

2026新車暨新能源車大展將於2025年12月31日至2026年1月4日，在台北世貿一館正式開展。對於有意購車的民眾，LUXGEN在為期五天的展期中推出了現場限定回饋，凡於車展期間在現場下訂n⁷，將加贈限量1:43合金模型車，車迷與消費者若想近距離體驗RPA遙控停車科技，或了解更多純電用車細節，可把握跨年假期前往台北世貿展位參觀。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）