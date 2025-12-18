納智捷案有新進度？裕隆股價強攻漲停板

▲市場傳裕隆旗下自有品牌納智捷股權賣給鴻海轉投資鴻華先進-創一事，可能在年底前有進一步消息，今日裕隆股價攻上漲停板。圖為裕隆集團執行長嚴陳莉蓮。(圖／納智捷提供)

[NOWnews今日新聞] 市場傳裕隆旗下自有品牌納智捷股權賣給鴻海轉投資鴻華先進-創一事，可能在年底前有進一步消息，儘管雙方均未對此事證實，但在今（18）日台北股市走低之際，裕隆盤中股價攻上漲停價36.5元。

先前市場傳出裕隆將旗下自有品牌納智捷（Luxgen）股權移轉至與鴻海合資的鴻華先進-創，進行垂直整合，裕隆若將旗下納智捷100%股權移轉給鴻華先進，有望從設計、製造到銷售完成垂直整合，外傳年底前將有進一步的消息釋出。

廣告 廣告

對於納智捷可能賣鴻海集團，裕隆日前於法說會中回應，與合作夥伴穩健推進業務中，但對此事無法做任何評論，以正式對外公告為準。

法人分析，由於納智捷首發純電車款N7看來銷售並不如預期，若出售納智捷股權，對裕隆集團而言應是利大於弊，而對鴻華新進而言，若買下納智捷，則有助完成從設計、製造到銷售的垂直整合。

針對納智捷市況，裕隆指出，2024年N7上市後，加上特斯拉及其他進口電車，這兩年純電車市占率單月最高來到12-13%，2024年平均佔比8%，相較大陸及歐美電車普及的國家仍低，台灣並未真正誘發電車銷售，後續還需觀察。

至於納智捷n5推出時程，裕隆指出，N5為鴻華先進委託裕隆生產，公司配合客戶進行中。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中國赴日觀光雪崩下滑？謝金河點數據：中國觀光客仍居首位

AI投資交易的疑慮動搖股價、美股走低 台股開盤下跌77點

和泰汽車重大訊息待公布 明日暫停交易