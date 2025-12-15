納稅人注意！憑單申報三大風險示警 做錯這「一」步虧大了

財經中心／師瑞德報導

財政部南區國稅局15日發出極度鄭重的警訊，提醒廣大扣繳義務人、營利事業及信託受託人，114年度各類所得憑單申報期程在即。國稅局指出，申報時有三大關鍵風險必須嚴格避開，若未依照規定程序完成，特別是在資料更正環節，將面臨更正無效、直接遭罰的重大損失。

風險一：期限失守！

2月2日是企業獲利與裁罰的分界線國稅局強調，114年度的各類所得憑單申報，務必在明（115）年1月1日起至同年2月2日止的期間內完成。原始申報截止日因適逢假日而順延至2月2日，這幾乎是稅務機關給予的最終寬限期。

做錯這一步虧大了：若錯過2月2日這個法定大限，企業將依規定裁罰滯報金或怠報金，直接增加營運成本，影響當年度獲利。這是企業必須謹慎對待的硬性成本風險。

風險二：扣繳人身份誤植！

新規定上路，當心被認定違失國稅局同時提醒所有事業、機關、團體或學校的扣繳義務人，務必注意身份變革。自114年1月1日起，扣繳義務人已變更為「單位本身」。

做錯這一步虧大了：扣繳義務人若未跟上此項新規定變更，仍沿用舊名義申報，恐在日後遭國稅局認定違失，輕則要求限期改正，重則可能影響後續稅務流程。

風險三：更正流程錯殺！

單筆更正等於白忙一場（最容易錯）國稅局針對申報錯誤後的更正程序發出最嚴厲的警告，這也是實務上最容易出錯，導致企業虧損的環節。若申報人發現資料有誤，切記網路申報無法單筆更正或新增資料。

做錯這一步虧大了：若只嘗試單筆更正、或未重新上傳「全部申報」資料，系統將直接認定更正程序失敗，申報資料仍舊是錯誤的。這將導致企業投入人力時間成本卻做了無效工，最終仍需面對錯誤資料帶來的稅務處罰，是企業最不划算的損失。

國稅局建議，為省時便利，務必利用網路24小時申報，避開人工申報受限辦公時間的風險。若有任何疑問，可利用國稅局免費服務專線0800-000-321或網站上的智慧客服「國稅小幫手」洽詢。

前方高能，納稅人注意！ 憑單申報三大風險：首先，最終大限為2月2日，錯過將裁罰滯報金；其次，更正資料務必重新上傳「全部」，單筆更正無效，做錯這一步虧大了！最後，機關團體扣繳義務人已變為「單位本身」，未跟上新制恐遭認定違失。國稅局提醒，務必利用網路24小時申報，避開所有風險！（圖／記者師瑞德攝影）

