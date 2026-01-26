納稅錢哪裡去了？民進黨執政10年創設行政法人大公開

立法院預算中心指出，中央政府行政法人高度仰賴政府撥補，明年度預算案編列收入264.81億元，其中6個行政法人政府核撥經費占收入比例高達9成以上。民進黨自民國105年執政以來共設立10個行政法人，同時期中央機關人事費從106年的4142億元增至114年的5019億元，預算中心建議相關單位應積極拓展多元自籌能力。

民進黨中央黨部。（圖／中天新聞）

民進黨執政期間積極推動組織改造與行政法人化，將特定公共事務自政府行政機關獨立出來。10年內新設部會、署級及任務編組超過39個，創設的10個行政法人包括國家住宅及都市更新中心、文化內容策進院、國家電影及視聽文化中心、國家資通安全研究院、國家太空中心、國家運動科學中心、國家原子能科技研究院與國家運動產業發展中心，去年又拍板成立國家醫療科技評估中心、國家中醫研究院2個行政法人。

行政法人國家原子能科技研究院。（圖／國家原子能科技研究院官網）

儘管新版《財政收支劃分法》上路後中央政府財政吃緊，明年度預算案顯示行政法人收入較今年度增加8.76％，但仍高度依賴政府經費。在野黨去年大幅刪減文化部預算，其中以Taiwan Plus跟黑潮計畫最受矚目。國民黨立院黨團刪除Taiwan Plus預算的原因在於，該單位報導美國總統大選時將川普（Donald John Trump）稱為「重刑犯」引發爭議。

文化部補助黑潮計畫4年投入100億元扶植影視音、出版等文化產業，去年被爆出影視作品《零日攻擊》由僅85萬資本額的新成立公司獲得高達約1.1億元補助，被質疑獨厚綠友友。饒舌歌手大支去年大罷免投票前夕發布與楊舒雅、閩南狼合作的全新單曲〈辣的〉，歌詞怒嗆國民黨是「出賣國家的罪人，對不起人民」、「較緊落來落來落來」，MV末段出現文化部補助等字樣，被國民黨抨擊是「拿納稅錢宣傳大罷免」。

