「納稅錢變立委自肥小金庫？」綠黨團轟陳玉珍修法：把國會助理全都吃乾抹淨

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國民黨立委陳玉珍拋出「助理費除罪化」法案，主張「補助費」可由立委統籌運用且免檢據核銷，引發立法院國會助理工會、藍委助理不滿，外界也質疑是幫同黨立委顏寬恆涉詐領助理費案解套，但她今（9）日強調不會撤案。對此，民進黨立院黨團痛批，把全民納稅錢變立委自肥的小金庫，其他先進國家是在加堵防火牆，台灣卻是把僅有的限制一筆勾銷，把國會變自家親友的人力銀行，呼籲國民黨回頭是岸，也請民眾黨說明清楚立場。

民進黨今早召開「國民黨修法自肥！助理費成小金庫」記者會。（截自民進黨立院黨團YT）

民進黨今早召開「國民黨修法自肥！助理費成小金庫」記者會。鍾佳濱指出，據《立法院組織法》第32條，原本有編列各委員助理的薪資，立法院也提供助理實施健康檢查、文康活動的費用，但在陳玉珍的提案裡，全都吃乾抹淨，通通都由立委統籌運用，甚至助理保險退休金等待遇，概由委員自理。

鍾佳濱計算，立法院有113 位委員，共編列8億8千多萬元，若修法通過，每位委員一年可憑白增加快780萬元，超過多少上班族的10年的年薪，且國民黨團大概會從國庫領走4.2億元，才會在社會上引起軒然大波。

鍾佳濱質疑，身為關鍵少數的民眾黨態度為何，請出來講清楚、說明白，按照黃國昌所說的「公款要公用」，卻又無需檢據核銷，豈不成了立委的小金庫？這件事絕非國民黨家務事，而是攸關全民納稅錢是否成為立委自肥的小金庫，請國民黨懸崖勒馬，回頭是岸。

面對國民黨團總召傅崐萁宣稱，修法是「保障助理的先進立法」，更稱很多其他的先進國家都是這樣。副幹事長范雲提出，根據歐美、日、韓的國會助理制度，特色就是「公開透明、權益保障」，薪資、簽約一律都由國會支付，但陳玉珍的修法版本，讓提報薪資不需要單據，把公開變不公開，可見傅崐萁就是意圖詐騙，形同修法的車手。

副幹事長沈伯洋點出，第一，過往很多立委讓助理變詐欺共犯，最應該負責的就是詐領助理費的立委，現在修法卻直接讓立委無罪、貪污除罪化；第二，按照陳玉珍修法版本，難道助理都變志工？如果立委把錢扣在自己口袋裡，那助理的錢哪來？如果助理的錢是境外勢力給的，大家又要如何得知？國民黨已經很長一段時間不願意交給公督盟公費助理資料，他們很早就在計畫要讓使用助理的狀態變不透明，搭配現在的修法，只會讓問題越來越嚴重。

副書記長、立委林月琴提及，韓國國會助理薪資清楚必照4到9級的公務員，法律也清楚明定月薪規範，並非看立委心情決定，「人家是在加堵這防火牆，我們卻是把台灣僅有的限制一筆勾銷，形同把國會變成自家親友的人力銀行」。國會助理費本來就是應該公開的公帑，而不是看不見的小金庫，國民黨這個版本就是倒退，幫特定人士開後門，嚴正呼籲國民黨立刻撤回這個修法版本。

