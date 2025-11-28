納米比亞5連霸議員叫「希特勒」 他嘆：現在改名太遲了

非洲國家納米比亞一名5連霸議員，因名字與德國納粹黨領袖希特勒（Adolf Hitler）一樣，引發關注，他無奈表示，「我的名字已存在所有官方文件中，現在改名實在太遲了。」

二次大戰德國納粹黨橫掃歐洲。（示意圖／Pixabay）

媒體《Euro News》報導，這名59歲議員烏諾那（Adolf Hitler Uunona）日前再次贏得選議員席位，實現連續第5次連任，隸屬執政黨「SWAPO」。他表示，自己在日常生活中，通常以「Adolf Uunona」 自稱，但他仍表示無意改名。

烏諾那指出，「我的名字已存在所有官方文件中，現在改名太遲了。」他表示，父親當年替他取名時，並不了解納粹這段黑暗歷史，「小時候我覺得這只是再普通不過的名字。」

他強調，自己完全拒絕納粹思想，也與任何形式的侵略或世界征服無關，「直到長大後我才意識到，這個人（希特勒）想征服整個世界。但我和這些事情一點關係都沒有。」

報導表示，「Adolf」這類德語名字在當地頗為常見，因為納米比亞曾於19世紀末至20世紀初，曾為德國殖民地，之後轉由南非統治，並於1990年獨立。

