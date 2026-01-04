納粹禮、性侵、毒品：德國第26傘兵團深陷醜聞

（德國之聲中文網）駐扎在德國西南部茨韋布呂肯（Zweibrücken）的第26傘兵團涉嫌右翼極端主義活動、性侵和毒品濫用等行為，德國聯邦國防軍宣布采取相應整頓措施。與此同時，該醜聞的更多細節也逐漸曝光。德國聯邦國防部長皮斯托裡烏斯（Boris Pistorius）周二（12月30日）呼籲徹查並嚴肅處理相關事件。

德國陸軍發言人當天介紹，過去數月對茨韋布呂肯尼德奧爾巴赫（Niederauerbach）軍營中55名傘兵團成員展開了全面調查。目前已有3名士兵被開除，另有19人的解雇程序正在進行中。

女兵舉報

據這名發言人透露，已有16起案件被移交給茨韋布呂肯檢察院處理，另有16起案件已采取紀律處分，還有20起案件由軍紀檢察機關展開初步調查。調查的起因是今年6月該傘兵團的多名女兵向德國聯邦議會的軍隊事務專員提交了舉報。

德國國防部發言人周二向福音新聞社表示，作為整頓措施，將為空降部隊制定一項行動計劃，目標是重塑部隊文化，防止未來再次出現類似問題。計劃涉及的重點包括領導力建設、培訓機制、預防措施和心理韌性等方面。

問題嚴重

《法蘭克福匯報》最早報道了相關消息，該報周一發長文指出，針對第26傘兵團的調查已進行數月。軍營中涉嫌出現納粹禮、“納粹派對”以及一個極右翼、公開反猶的小團體。此外，女性士兵還遭遇了暴露癖行為、忍受色情笑話、甚至被迫聽取有關強奸的幻想言論。據稱，目前共有超過200項刑事與紀律指控正在調查中。該團現有約1800名官兵。

《法蘭克福匯報》介紹，傘兵部隊是德國軍隊中的特殊力量，成員常常需要在敵後空投、獨立作戰，展現出極高的犧牲甚至冒險精神。目前德國共有兩支傘兵團：一支是第26傘兵團，另一支是下薩克森州錫多夫（Seedorf）的第31傘兵團。無論是在阿富汗、北約東翼，還是執行撤僑任務的前線，傘兵們總是沖在最前線。例如，在蘇丹沖突中，第26傘兵團曾協助撤離數百名歐洲公民。

德國聯邦議會的軍隊監察員亨寧·奧特（Henning Otte）呼籲外界不要急於定罪或一概而論，但他也承認傘兵部隊問題嚴重，要求盡快查清事實。

調查已在茨韋布呂肯及其他地區秘密進行數月，相關調查檔案已超過6000頁，其中部分內容被《法蘭克福匯報》獲取。該報指出，隨著檢察官、軍紀檢察官、軍事反情報局（MAD）以及陸軍司令部對傘兵團內部的深入調查，該部隊賴以支撐的“價值體系”也顯得愈發腐朽不堪。

團長被撤

《法蘭克福匯報》還透露，今年10月8日，第26傘兵團原團長奧利弗·亨克爾（Oliver Henkel）上校被撤職。在匆忙進行的交接儀式上，他高呼：“真相與正義終將勝利。”他在私人談話中堅稱，自己問心無愧。

但陸軍野戰部隊司令、三星上將哈拉爾德·甘特（Harald Gante）對此事件表示深感震驚。他在聯邦國防軍服役已有43年，目前負責空降部隊的重組工作。他向《法蘭克福匯報》坦言：“當我們得知茨韋布呂肯發生的情況時，幾乎震驚得說不出話來——不僅是這些事件本身，還有處理方式之荒唐。”他強調：“在陸軍中，管理不善不是違紀行為，但絕不被容忍。”雖然在陸軍高層看來亨克爾的撤職是十分必要的，但在傘兵團內部，部分人卻認為這一決定難以理解，甚至是不公正的。

