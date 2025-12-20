納豆、依依揭曉寶寶性別 戳氣球前「又哭又笑」倒數數不完
藝人納豆與依依交往多年，兩人於 2024 年底正式登記結婚，並在 2025 年 5 月舉辦婚宴，感情始終甜蜜穩定。這對新婚夫妻於昨晚舉辦寶寶性別派對，在親友的見證下揭曉腹中胎兒的性別。現場氣氛既緊張又溫馨，納豆在戳破氣球前便數度情緒失控，感性落淚的模樣讓依依笑稱完全沒想到他會有這種反應。
戳氣球倒數頻喊停 納豆情緒潰堤又哭又笑
在正式揭曉性別前，納豆便已忍不住落淚，依依見狀好奇詢問：「你為什麼哭了？」納豆一邊流淚一邊笑著回答：「我不知道。」依依提到懷孕初期兩人都沒哭，納豆則感性表示，這一切直到此刻都覺得「很不真實」，依依也隨即點頭認同，表示驗出懷孕的那一刻確實充滿驚喜。
到了關鍵的戳氣球環節，現場賓客情緒高漲，正當大家準備集體倒數十秒時，納豆卻因為過於緊張，數度大喊「等一下」中斷程序。好不容易重新倒數，沒想到數到 7 秒時，納豆再度喊卡，讓依依忍不住吐槽：「要數不完了啦！」兩人逗趣的互動引發全場大笑。
性別揭曉瞬間落淚 依依感性坦言如願以償
隨著倒數結束，氣球被戳破的一瞬間，大量粉紅色小氣球飄散而出，宣布寶寶是女孩子。納豆與依依見狀雙雙激動落淚，依依感性地說：「真的很感動。」她坦言過去一直先入為主覺得會是兒子，但內心其實更希望是女兒，如今夢想成真，讓她激動不已。
納豆霸氣癱坐沙發 暖心祝福試管夫妻
揭曉性別後，納豆原本緊繃的情緒徹底放鬆，甚至直接癱坐在沙發上休息。面對工作人員詢問：「你為什麼現在癱著這樣坐？」納豆隨即展現幽默本色，一臉得意地開玩笑說：「我是個爸爸了。」展現出身為準人父的喜悅與自豪。
在直播尾聲，這對準父母也不忘回饋社會。由於兩人求子過程不易，特別在鏡頭前向正在努力求子的族群喊話，祝福所有正在進行試管嬰兒療程的夫妻們都能夠順順利利，早日迎來好消息。
