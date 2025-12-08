納豆依依求子1年 好孕到感動落淚

依依（左）、納豆即將迎接寶寶誕生。（資料照片）

44歲的納豆去年5月正式娶回交往多年的依依，婚後就一直積極努力做人。時隔1年，夫妻倆終於迎來懷孕好消息，依依8日在個人YouTube發布求子過程，一路上她扎針、遇到初期流血，一切都熬過來了，讓她忍不住流下感動的淚水。

依依昨在IG感動寫下，「金牛女和摩羯男，兩個土到不行的星座，對於人生的每一步都要謹慎、有足夠計畫才敢踏出下一步。所以戀愛談了8年才結婚，好不容易踏出一步了，緊接著又準備踏出下一步」。她表示，真的既期待又好擔心，「好多的未知暫時沒辦法解答，但我們知道，我們一定會給你滿滿的愛！我們也會一直努力學習當個好父母」。

據了解，依依目前懷孕3個多月，將在明年6月迎接巨蟹寶寶到來，她也開始準備寶寶的衣服，收集親朋好友的意見，保持最好狀態，迎接新的生活；向來疼老婆的納豆也都陪伴在旁，把依依的辛苦看眼裡，承諾會好好照顧她。