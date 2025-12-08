納豆升格當爸！依依宣布懷孕 公開備孕過程預產期曝

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

藝人納豆與依依交往8年於去年修成正果登記結婚，今（8）日夫妻倆宣布懷孕喜訊。依依稍早於個人YouTube頻道分享自己從注射排卵針到成功受孕的過程，而在得知懷孕的當下，依依當場感動落淚，而納豆也全程在旁陪伴，笑容完全藏不住。

依依宣布懷孕。（圖／中天綜合台提供）

從依依分享的影片中，可以看到在她打排卵針時，納豆都在一旁看著，接著更心疼地抱住依依對她說：「辛苦了！」而在回診檢查結過當天，兩人都非常緊張，而從醫師口中得知懷孕的消息後，依依也激動落淚。不過，之後依依因為頻繁地出血，讓兩人相當不安。

依依得知懷孕當下喜極而泣。（圖／翻攝自依依YouTube）

其實納豆與依依在結婚後積極備孕，依依更曾透露自己想生3個小孩，加上看到妹妹剛生完，因此認為時機差不多了。如今宣布她終於懷孕，讓外界相當替兩人開心，此外，根據《鏡週刊》報導，依依目前已懷孕3個多月，預計於明年6月迎接寶寶。





