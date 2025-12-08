納豆升格當爸！依依宣布懷孕 明年6月迎巨蟹寶寶

〔記者傅茗渝／台北報導〕44歲的納豆與小11歲依依正式升格準爸媽。兩人去年底完成登記，今年即將迎來結婚滿一週年，就在這前夕傳來做人成功喜訊，依依目前已懷孕3個多月，預計明年6月迎接巨蟹座寶寶報到。

小倆口今年1月辦完婚宴後便積極備孕，據悉8月進行試管療程，沒想到第一次嘗試就順利中獎。依依原先就知道自己排卵功能較弱，曾動念凍卵，如今一次試管就成功懷孕。她今(8日)透過新影片親口宣布喜訊，曝光接到確認報告當下，忍不住喜極而泣，不過她透露懷孕初期曾有出血狀況，讓夫妻倆一度緊張，所幸後續一切穩定。

納豆先前在婚禮上豪氣喊話「目標三胎」，更笑稱全是女兒也很棒，甚至自曝就算孩子長大變成「綠茶」依然可愛，十足女兒控特質展露無遺。為迎接新生命，夫妻倆近來刻意調整作息，早睡早起當作育兒前哨戰。

