納豆升格當爸！依依宣布懷孕「會努力學習當個好父母」

台北市 / 武廷融 綜合報導

藝人納豆與依依去年底登記結婚，今年5月舉辦婚宴，兩人感情相當甜蜜。而今(8)日傳出好消息，依依透過影片透露目前懷孕已超過三個月，預產期定於明年6月，兩人將升格當爸媽。

依依今日在YouTube頻道上傳新影片，宣布懷孕喜訊，她也記錄下做試管的過程，過程相當辛苦，而當醫生確認依依成功懷孕時，小倆口也忍不住淚水，喜極而泣。依依也在社群媒體上公布好消息，表示全新的身分，肩負著自己以外的責任，不是一時而是一輩子，真的既期待又好擔心，「好多的未知，暫時沒辦法解答～但我們知道，我們一定會給你滿滿的愛！我們也會一直努力學習當個好父母」。

