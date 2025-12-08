納豆升格當爸！依依「試管成功」懷孕3個月 感動喊：有寶寶了

44歲台灣男星納豆（林郁智）與小11歲的老婆依依愛情長跑多年，終於在去年底登記結婚，並在今年5月補辦婚禮，兩人婚後積極備孕，如今也傳來好消息，依依今（8）日在個人YouTube頻道發布影片，感動寫下「我們有小寶寶了！」開心宣布懷孕喜訊，而夫妻倆即將在明年6月迎接寶寶到來，正式升格為新手爸媽。

納豆與依依兩人在婚後持續努力做人，依依今年8月首次做試管就成功，她也在YouTube上傳一支影片，記錄自己試管求子的艱辛過程，她在影片中提到，「我以前很害怕水腫，但現在要多腫，或是看要胖幾公斤我都OK！」看到老婆每天打針，納豆也心疼表示「女生真的很偉大！」雖然過程中一度有出血的狀況，不過好在最後一切順利，在聽到醫生宣布確定懷孕的瞬間，依依當場喜極而泣，納豆也不禁感動落淚。

目前依依已經懷孕3個多月，預產期落在明年6月，依依在影片中也分享，自己已經準備了好幾件寶寶的衣服，看起來相當期待成為新手媽媽的幸福生活。

