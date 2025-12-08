納豆即將當爸！ 依依「試管一次中」激動抱經紀人落淚

納豆（左）、依依結婚周年前夕傳來懷孕好消息。（圖／翻攝自依依臉書）

藝人納豆與依依結束 8 年愛情長跑，去年在沖繩求婚成功並完成登記，今年 5 月補辦婚宴。今（8）日，依依在社群平台宣布懷孕，並公開她進行試管療程的過程影片。所幸一次就成功，讓她激動得抱著經紀人落淚。

得知懷孕的當下，依依透露，當晚原本已與朋友相約吃飯，準備公布是否成功懷孕，「剛剛在想說如果吃飯的時候大家問，然後真的結果是沒有的話，我要怎麼樣緩和大家的情緒？」得知結果後她才放下心中的緊張。

影片中，依依也分享懷孕 5 週時到婦產科檢查的畫面。看到超音波影像時，她驚呼：「天啊！」並表示當下情緒複雜，「我現在完全沒有辦法感受到心情，因為我現在有種持續一直在流血的感覺。」一旁的納豆則溫柔安慰：「沒事啦！不是還在動嗎？剛剛拍的時候還在動。」

納豆與依依在結婚周年前夕傳來做人成功的喜訊，據悉依依已懷孕 3 個多月，兩人預計將在明年6月迎接巨蟹寶寶，並迎接人生新階段。

