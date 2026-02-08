納豆基因太強？依依公開女兒超音波照驚呼「好像爸爸」 網見對比圖全笑翻

納豆、 依依感情幸福甜蜜。翻攝IG@sherry11ee

藝人納豆與依依愛情長跑9年，攜手走過生死難關，於2024年底修成正果登記結婚，兩人預計在今年6月喜迎愛女。依依昨（7日）首度公開產檢時拍下的4D超音波照，揭開女兒的神秘面紗，寶寶在鏡頭前可愛的托腮姿勢，瞬間引起網友熱烈討論。

寶寶托腮模樣超吸睛 依依納豆「神同步」

在依依分享的4D超音波照中，小寶寶一手貼臉、一手撐著下巴，模樣嬌俏動人。調皮的準爸媽依依與納豆也特地擺出同款姿勢進行對比，並發起網友投票選出「寶寶更像誰」。雖然依依本人笑稱女兒長相「怎麼好像爸爸」，但大多數網友則投給依依，認為寶寶遺傳了媽媽的優良基因。

廣告 廣告

寶寶的超音波照曝光。翻攝IG@sherry11ee

歷經試管療程與排卵針痛楚 求子之路艱辛

這份新生命的到來得來不易，兩人自登記後便積極備孕，依依更忍受了漫長的試管療程與每日注射排卵針的劇痛，在得知成功懷孕的那一刻，夫妻倆忍不住喜極而泣，這不僅是兩人愛情的結晶，更是依依在納豆康復後，為共組家庭付出巨大努力的成果。

產前憂鬱成「孕期大魔王」 依依感性喊話

儘管懷孕過程充滿喜悅，依依也坦言正經歷「賀爾蒙大魔王」的考驗，她透露孕期的情緒起伏比孕吐、疲累更可怕，負面情緒有時會如排山倒海般淹沒自己，對此，她以過來人身份感性呼籲所有準媽媽，若感到情緒低落「你並不是一個人」，鼓勵大家透過好好洗澡等方式調適，溫柔照顧此時此刻的心情。



回到原文

更多鏡報報導

楊小黎、夏騰宏捲《世紀血案》風暴 《國際橋牌社》製作人逆風力挺：行動已說明很多事

賈永婕為林宅血案再發聲！點名「當年的當權者」不要掩蓋真相

楊小黎凌晨公開合約細節！《世紀血案》製作、演員各說各話互踢皮球

4歲女童幼兒園突中風「無法說話、站立」！醫示警：出現3症狀要小心