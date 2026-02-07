納豆女兒長相首曝光！依依PO對比照笑了：怎麼好像爸爸…

娛樂中心／周希雯報導

男星納豆（林郁智）與依依（陳依依）愛情長跑9年，相互扶持度過許多難關，2024年底登記結婚1年多後，宣布懷孕喜訊，預計在今年6月迎接女兒誕生，深受各界祝福。如今依依也不時分享孕婦日常，近期她曬出產檢時超音波照，首次曝光女兒的長相，仔細一看忍不住笑說，「怎麼好像爸爸！」





納豆（右）與依依（左）愛情長跑9年結婚。（圖／翻攝「sherry11ee」IG）

依依近來熱衷分享懷孕日常，今（7日）就曬出產檢拍下的4D超音波照，公開女兒的外型。只見小寶寶一隻手放在臉頰、一隻手放在下巴，模樣看上去相當可愛；搞怪的依依和納豆也擺出同樣姿勢，要粉絲投票選出更像誰。雖然依依認為，女兒比較像納豆，不過從投票數來看，大部分網友覺得寶寶更像媽媽。

大部分網友都認為，寶寶更像依依。（圖／翻攝「sherry11ee」IG）

事實上，2人自登記結婚後就積極備孕，也歷經試管療程的辛苦，依依每天忍受疼痛注射排卵針，只為迎接寶寶，因此得知順利懷孕後，2人忍不住喜極而泣。不過，依依事後曾坦言，自己遇到了「孕期大魔王」，也就是賀爾蒙劇烈變化引起的情緒起伏，「身體上的不適對我來說都很好排解，但負面情緒突然排山倒海淹沒自己時，那種感覺真的很可怕」。

