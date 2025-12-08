納豆宣布當爸！依依試管懷孕 感動到淚流滿面

44歲的納豆和依依去年底完成結婚登記，並在12月8日開心宣布即將成為父母。雙方8日在社交媒體上分享了懷孕喜訊，透露目前已懷孕超過3個月，預產期定在明年6月。

依依（左）和納豆開心宣布即將成為父母。（圖／翻攝YYC陳依依YT）

納豆8日開心在臉書宣布：「我們有寶寶了！辛苦我的老婆大人。」依依也同步發文：「終於可以跟大家分享好消息，我懷孕了！！」許多藝人好友與粉絲紛紛留言恭喜。

納豆和依依8日在社交媒體上分享了懷孕喜訊。（圖／翻攝納豆臉書）

依依在影片中表示，自從今年1月舉辦婚宴後，便開始積極備孕，並於9月確認懷孕。她提到，當收到確認懷孕的通知時，感動得淚流滿面，不過，懷孕初期出現了一些出血的情況，讓夫妻倆感到擔憂。依依表示：「這個孩子得來不易，儘管試管過程多辛苦，但結果是美好的～ 歡迎寶寶加入我們的家！！！」

