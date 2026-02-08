納豆愛女長相曝光！依依曬「驚人4D超音波照」崩潰：怎麼好像爸爸？

記者蔡維歆／台北報導

陳依依、納豆宣布懷孕好消息，肚子裡是女寶寶。（圖／翻攝自依依IG）

納豆與依依2024年底登記結婚，2025年5月舉行盛大婚禮，同年12月依依在頻道發影片宣告懷孕喜訊，婚後兩人積極備孕，並尋求人工生殖協助。經過持續努力終於成功，近日依依公開超音波照，笑稱孩子長得好像納豆。

依依近來熱衷分享懷孕日常，7日就曬出產檢拍下的4D超音波照，公開女兒的外型。只見小寶寶一隻手放在臉頰、一隻手放在下巴，模樣看上去相當可愛；搞怪的依依和納豆也擺出同樣姿勢，要粉絲投票選出更像誰。雖然依依認為，女兒比較像納豆，不過從投票數來看，大部分網友覺得寶寶更像媽媽。

依依曬出超音波照。（圖／翻攝自IG）

此前，依依也分享懷孕辛酸，坦言比起孕吐、疲累，賀爾蒙的變化才是「大魔王」，總是會讓心情劇烈起伏，「負面情緒突然排山倒海淹沒自己時，那種感覺真的很可怕。」面對這場與自身荷爾蒙的硬仗，依依透露自己的調適方式是好好洗澡，同時也感性喊話：「你不是一個人，孕期情緒莫名低落真的很常見，而且並不是你不夠堅強，記得好好照顧自己此時此刻的情緒。」

