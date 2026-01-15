納豆愛妻依依甜蜜公開孕肚近照「迅速吹氣球中」
45歲納豆（林郁智）與小他12歲的妻子依依（陳依依）歷經男方腦出血中風的低潮後，感情更加穩固，兩人於2024年底登記結婚，婚後也積極展開「做人計畫」，如今終於迎來期待已久的好消息，上個月夫妻倆才舉辦溫馨的寶寶性別派對，當得知腹中寶寶是「小公主」時，納豆更當場感動落淚，幸福之情溢於言表。近日依依也持續在社群平台與粉絲分享點滴，昨（15）日她在Instagram限時動態曬出一張孕期的全身鏡子自拍照，甜蜜記錄孕肚變化。
畫面中，依依身穿一襲淺藍色貼身針織長洋裝，柔軟布料自然勾勒出微微隆起的孕肚曲線，四肢依舊纖細，整體比例顯得修長優雅，簡約的長袖剪裁搭配素雅色調，讓她即使素顏入鏡，也散發出溫柔準媽媽的氣息。
依依也在照片上以文字記錄，寫下：「最近肚子開始有變化了，迅速吹氣球中」，以俏皮語氣形容孕肚逐漸明顯的過程。從照片中可見，她的臉部肌膚紅潤透亮，氣色相當不錯，雖然腹部已出現可愛弧度，但身形仍維持纖瘦狀態，「只胖肚子不胖人」的孕期狀態，也讓不少網友相當羨慕。
納豆與依依從歷經低潮到迎接新生命，兩人一路走來備受關注，如今隨著小公主即將報到，這對夫妻的幸福家庭藍圖也越來越完整，溫馨畫面讓大批粉絲感動不已。
