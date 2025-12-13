納豆愛妻「3個月孕肚」曝光 瑜伽褲洩「真實起伏」！

娛樂中心／江姿儀報導



44歲藝人納豆（林郁智）與依依（陳依依）愛情長跑9年，相互扶持度過難關，去年（2024年）11月求婚成功，同年底登記結婚。夫妻倆婚後感情穩定，8日2人無預警曬片宣布懷孕喜訊，迎來愛的結晶。依依目前已懷孕3個多月，今（13日）稍早她首度公開孕肚照。





納豆愛妻依依首公開「3個月孕肚」 超貼瑜伽褲洩「真實狀態」震驚網！

納豆（左圖左、右圖右）與依依（左圖右、右圖左）愛情長跑9年，婚後甜蜜幸福。（圖／翻攝自納豆臉書）





納豆愛妻依依首公開「3個月孕肚」 超貼瑜伽褲洩「真實狀態」震驚網！

納豆（右）與依依（左）8日驚喜宣布將迎來新生命「有小寶寶了」。（圖／翻攝自納豆臉書）

廣告 廣告





納豆與老婆依依8日驚喜公開懷孕消息，分享備孕、做試管的辛苦歷程與成功喜悅，2人即將迎來新生命。今（13日）稍早依依在個人社群PO出2張同框老公的日常照，首張合照中她身穿無袖短上衣，下半身僅穿瑜伽短褲，側身露出真實起伏，一手摸著3月孕肚，一旁的納豆則是溫柔注視著她，幸福滿溢出畫面。第二張合照，夫妻倆對著凸面鏡自拍，一起擺出同款俏皮表情。

納豆愛妻依依首公開「3個月孕肚」 超貼瑜伽褲洩「真實狀態」震驚網！

納豆（右）愛妻依依（左）懷孕3個多月，首度公開孕肚照（右圖）。（圖／翻攝自納豆臉書、依依臉書）

依依配文感謝老公納豆「謝謝你在做試管的時候陪我當胖胖公主」，還在限時動態逗趣宣告「我們會是很酷的爸媽吧！」。貼文一出，短短2小時，已累積4400人按讚，網友留言「恭喜」、「恭喜媽咪耶」、「好愛」、「恭喜準媽咪」、「來自香港朋友！祝他們母子平安～」、「幸福～」、「好棒！依依最美麗～」。

納豆愛妻依依首公開「3個月孕肚」 超貼瑜伽褲洩「真實狀態」震驚網！

納豆（左）、依依（右）對著凸面鏡自拍（右圖），一起擺出同款俏皮表情。（圖／翻攝自納豆IG、依依臉書）









原文出處：納豆愛妻依依首公開「3個月孕肚」 超貼瑜伽褲洩「真實狀態」震驚網！

更多民視新聞報導

納豆結婚1年宣布「升格當爸」！依依預產期曝光

不只漂亮還會讀書！呂文婉女兒考上律師「超仙正面照」曝

周子瑜甜蜜告白「我愛香港」 發文「配1歌曲」掀暴動！

