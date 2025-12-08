納豆準備當爸了！妻子依依「做試管」辛苦懷孕過程曝

藝人納豆與妻子依依近日透過影片宣布喜訊，兩人即將當爸媽了，依依目前已懷孕超過3個月。這對夫妻選擇透過試管嬰兒方式孕育新生命，影片中展示了依依每天打針的辛苦過程，多次因挫折而落淚的畫面也引起網友心疼。依依在影片中分享，目前已懷孕8週，預產期將在明年6月，這個好消息讓粉絲們紛紛獻上祝福。

依依宣布懷孕。（圖／翻攝陳依依 YT）

納豆與依依在經歷身體健康危機後決定共度終生，納豆曾表示與依依交往第一天就決定要娶她。兩人於今年5月補辦婚禮，當時就透露正在積極備孕。如今小倆口的喜訊透過一段溫馨的影片傳遞給大家。依依在影片中開心地表示自己已經懷孕了，當時正要去照超音波，已經懷孕8週。這對相差11歲的夫妻臉上洋溢著掩不住的喜悅，正式宣布即將成為父母。

依依在影片中解釋了選擇試管嬰兒的原因。她表示在結婚前就知道自己的AMH值（抗穆勒氏荷爾蒙）雖然正常但偏低，因此決定採用試管嬰兒方式增加懷孕機會。但試管嬰兒的過程並不順利，影片中展示了依依備孕期間面臨的挫折。她分享在打針一週後去做檢查，結果不如預期，雌激素太低且卵子沒有長大，讓她在備孕不到一個月就經歷挫折。這些壓力讓依依數度落淚。

依依備孕過程非常辛苦。（圖／翻攝陳依依 YT）

依依在影片中也透露自己的性格，她認為自己不想把負面情緒傾倒給他人，能自己解決的問題就自己解決，不想麻煩別人。幸運的是，經過一段時間的努力，依依成功懷孕，當醫生揭曉這個好消息時，夫妻倆都感動落淚。目前依依已經懷孕超過3個月，預產期在明年6月。這個喜訊一經公布，粉絲們紛紛在社群媒體上獻上祝福，為這對即將迎接新生命的夫妻送上滿滿的祝福與關懷。

