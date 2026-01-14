納豆激酶溶血栓能力強4倍！醫：缺血性中風死亡風險大降

家醫科醫師李思賢指出，納豆中的納豆激酶具有抑制血栓形成的功效。一項追蹤2.9萬人長達16年的研究顯示，攝取納豆量最高者，心血管疾病死亡風險降低約25%，缺血性中風死亡風險更降低約⅓。

家醫科醫師李思賢指出，納豆中的納豆激酶具有抑制血栓形成的功效。（圖／Photo AC）

李思賢在臉書粉專表示，這項刊登於美國臨床營養學雜誌的研究，比較了經常食用納豆者與幾乎不吃納豆者的健康狀況。研究結果發現，攝取納豆最多的組別，中風死亡率顯著低於最低組，特別是缺血性中風的死亡風險大幅下降。值得注意的是，研究中評估的其他大豆食品，包括豆腐、味噌、豆漿等，都未展現出和納豆類似的保護作用。

李思賢解釋，納豆的護心祕密來自發酵過程中產生的生物活性物質，其中最關鍵的成分是納豆激酶。這種強力的纖維蛋白溶解酶，能夠直接溶解血栓和纖維蛋白，研究顯示其溶栓活性比人體自身的血栓溶解酶強上4倍。由於血栓正是導致中風和心肌梗塞等心血管事件的重要原因，納豆激酶為心血管保護提供了合理的機制解釋。

李思賢解釋，納豆的護心祕密來自發酵過程中產生的生物活性物質，其中最關鍵的成分是納豆激酶。（圖／Photo AC）

李思賢進一步指出，納豆並非唯一具有此功效的發酵黃豆製品。韓國的清曲醬、印尼的天貝等傳統發酵食品，也被報告含有與納豆激酶相似的抗血栓酶活性，在防治血栓方面的潛力同樣值得關注。

不過，營養醫學醫師劉博仁曾強調，雖然納豆非常健康，但並非人人適合。一般人每日建議食用量為40到50克（約一小盒），不需過量。他特別提醒三類人群應避免食用，或先諮詢醫師意見：服用抗凝血藥（如華法林 Warfarin）的患者，因納豆富含維生素K2，可能干擾藥物作用；腎功能不佳或高鉀血症患者，因納豆含鉀偏高，需注意攝取量；以及免疫力極低、重症住院者，極少數案例曾出現納豆菌感染，雖然健康民眾不用擔心，但免疫抑制族群需特別慎重。

