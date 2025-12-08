納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭

納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」

納豆、依依舉辦婚禮。（圖／資料照／小娛樂）

依依在影片中記錄了自己做試管的過程，「以前很害怕水腫，現在要多腫、看是要胖多少公斤，我都OK了！」看到依依每天打針，納豆心疼地抱著她說：「辛苦了」，更不斷稱讚她，「女生真的好偉大喔！」

納豆心疼依依。（圖／翻攝自YouTube）

依依和納豆做試管做了一年，聽到醫生宣布她懷孕當下，眼淚直接爆出來。納豆也激動地流下眼淚，依依除了自己很想要小孩，也害怕又讓家人擔心，她可以拿著證明給家人看也讓他放下一顆心，而寶寶的預產期為明年6月。