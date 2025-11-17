納豆紅麴功效完整解析｜納豆激酶是什麼？功效與挑選重點一次搞懂
納豆紅麴是許多中高齡族群與上班族關注的熱門保健品。納豆和紅麴搭配，其中的納豆激脢及紅麴菌素不僅能雙效降血脂、清血管，若再加入 Q10 更能補足能量代謝、強化心臟機能。本文完整解析納豆紅麴功效、成分、適合族群、食用建議與挑選重點，並比較市售常見的 11 款產品，幫助你了解如何聰明選擇安全有效的納豆紅麴產品。
納豆激酶是什麼？有什麼功效？
納豆激酶（Nattokinase）是納豆在發酵過程中由納豆菌產生的一種絲胺酸蛋白酶，被譽為「血管清道夫」，主要功效是促進血液循環與心血管健康。
預防血栓
這是納豆激酶最著名的功效，它可以分解血液中的纖維蛋白（血栓的主要成分），有助清除血管壁上的血栓，幫助血管暢通、降低心血管疾病。
降血脂和低密度膽固醇
納豆激酶可能降低總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇和三酸甘油酯的濃度。
緩解鼻竇炎
2018 年刊登在期刊《Biomarker Insights》一篇關於納豆激酶的研究指出，納豆激酶能透過分解纖維蛋白來減少鼻息肉組織，具有治療和改善鼻竇炎的潛力。
幫助調節血壓
《Integrated Blood Pressure Control》在 2016 年有一篇納豆激酶和血壓控制的臨床人體研究，每天給予 100 毫克納豆激酶、為期 8 周，發現受試者的收縮壓和舒張壓都有降低，收縮壓平均降低了 2 至 4mmHg、舒張壓降低了 2 至 4 mmHg。
紅麴菌素是什麼？有什麼功效？
紅麴菌素（Monacolin K）是紅麴菌發酵米粒時產生的活性成分，美國梅約診所指出，在體內被分解後會產生和降血脂藥物斯他汀（Statins）相同的結構，可以調節膽固醇和維護心血管健康。紅麴菌素的功效包括：
減少低密度膽固醇
2019 年一篇關於紅麴菌素和高血脂慢性病的回溯性研究指出，每天約 10 毫克的紅麴菌素、持續 6 至 8 周，可以降低壞膽固醇（低密度膽固醇）的濃度 15％至 25％。
台北慈濟醫院的衛教文章也表示，紅麴菌素具有 HMG CoA 還原酶抑制劑活性，有調節血脂、降膽固醇的功效。
另外，根據 2016 年另一篇刊登在《World Journal of Microbiology and Biotechnology》的研究也指出，紅麴菌素其他可能的效用有：
幫助調控血壓和血糖
抗發炎
幫助促進骨骼生長
為什麼需要吃納豆紅麴？
納豆激酶和紅麴菌素兩者在幫助心血管健康上機制不同，但功效互補，常被搭配使用來達到更全面的保健效果：
為什麼單吃納激酶豆或紅麴還不夠？
單吃納豆激酶或紅麴的健康效果不及兩者搭配使用。從上面的表格可以發現，納豆激酶和紅麴菌素是作用不同，納豆激酶是「清除路障」；紅麴菌素是「減少路障」，對於已形成的血栓作用不如納豆激酶直接。
所以兩者搭配可以達到降血脂、清除血栓的雙重保健功效，對心血管的保護更全面。
納豆紅麴為什麼一定要搭配 Q10？
許多紅麴產品除了添加納豆激酶，還會加入 Q10。這是因為身體在分解、代謝紅麴菌素時，會使 Q10 流失、減少 Q10 合成，所以添加 Q10 的紅麴產品對健康保健更加分，所以一般會建議這類產品中額外添加 30 毫克的 Q10。
另外，有高血壓、高血脂或心血管疾病的人，體內的 Q10 會比健康的人來得低，這些病症都會導致人體內 Q10 的消耗。
此外，紅麴菌素和 Q10 搭配，也有降血壓和降膽固醇的功效。在期刊《Biomedicine & Pharmacotherapy》中有一份紅麴菌素和 Q10 保健品與飲食控制的研究，發現兩種方式都能降血壓、三酸甘油酯和低密度膽固醇，但紅麴菌素和 Q10 的受試者的降低度更明顯，而且沒有明顯副作用。
Q10 是什麼？為何如此重要？
Q10（Coenzyme Q10）是一種輔酶，是一種人體細胞中的輔酶與抗氧化物質，是細胞產生能量過程中不可或缺的成分，尤其在心臟等高耗能器官中，Q10 十分關鍵，能維持心肌功能和全身活力。
美國梅約診所指出，人隨著年齡增長體內的 Q10 會降低，如果有些血管疾病或服用降血脂的藥物，也會使 Q10 流失。
紅麴菌素會導致 Q10 流失？
沒錯。紅麴菌素主要透過 HMG CoA 還原酶抑制劑來降低膽固醇，但 Q10 與膽固醇的合成過程共享同一個路徑。因此，當紅麴菌素抑制膽固醇合成時，也會同時影響體內 Q10 的生成效率，導致 Q10 濃度可能下降。
哪些人特別需要納豆紅麴？
納豆紅麴有清血管、降膽固醇的功效，所以特別適合需要加強心血管保健的族群：
中高齡人士：隨著年齡增長，代謝開始下降、心血管風險增加。
生活習慣不佳的人：經常交際應酬、飲食重油重鹹的外食族。
久坐少動的上班族：缺乏運動導致新陳代謝較慢者。
血脂偏高的人：希望透過保健品輔助調節膽固醇和三酸甘油酯。
納豆紅麴食用建議與禁忌
納豆激酶和紅麴菌素是安全度很高的保健食品成分，不過劑量和食用方式要特別注意，以免產生不必要的副作用。
納豆紅麴的食用劑量建議
納豆激酶劑量：醫療保健網站 WebMD 指出，每日納豆激酶攝取量應達到 2000 FU 至 7000FU（纖維蛋白溶解單位）以上，一般建議是每日 5000 FU 更有保健功效
紅麴菌素劑量：衛福部建議，紅麴菌素每日攝取量應為 4.8 毫克，但不得超過 15 毫克。
納豆紅麴食用的注意事項
納豆激酶和紅麴菌素都可能與某些藥物有交互作用，例如「抗凝血藥物」和「降血脂藥」，納豆激酶有助於溶解血栓，可能加強藥物作用，增加出血風險，如果要動手術，也必須先告知醫師並遵照醫囑先停止使用；紅麴菌素和降血脂藥搭配則可能增加橫紋肌溶解症的風險。
另外包括酒精、降血壓藥物、秋水仙素、酒精、菸鹼酸、抗黴菌藥物、抗生素等數 10 種藥物和成分都有交互作用的報告，所以如果有吃納豆紅麴的保健品，建議先告知醫師。
紅麴菌素要特別注意的是飲食和毒素。紅麴菌素不宜與葡萄柚或葡萄柚汁同時吃，因為這兩種水果會影響紅麴菌素的代謝、增加副作用的風險。
另外紅麴在發酵過程中可能會產生橘黴素（citrinin），臺大醫院指出，橘黴素過量可能增加肝腎與其他器官的癌變風險。所以衛福部規定，紅麴產品的橘黴素要低於百萬分之二（2 ppm）。
納豆紅麴挑選原則
挑選納豆紅麴保健品，最重要的是「足量」、「複方加乘」與「安全檢驗」，缺一不可。
要選足量納豆 + 紅麴
納豆紅麴產品的劑量一定要足夠，否則保健效果大打折扣：
納豆激酶：建議 2000 FU 以上
紅麴菌素：介於 4.8 mg ~ 15 mg
複方添加 Q10、胡椒鹼、維生素 B1
優質的納豆紅麴產品會添加輔助複方，達到 1+1>2 的效果，並彌補潛在風險：
安全檢驗：第三方檢驗通過橘黴素、軟毛青黴酸、黃麴毒素
紅麴屬於發酵產品，製程中如果品管不佳，可能產生有害物質。第三方檢驗是確保消費者食安的最高保障：
橘黴素 （Citrinin）：絕對必須檢驗通過。這是紅麴菌在發酵時可能產生的毒素，對肝腎有毒性，長期食用有風險。
軟毛青黴酸 （Penicillic Acid）：另一種可能影響腎臟的有害代謝物，優質產品會進行檢驗。
黃麴毒素 （Aflatoxin）：常見於穀物發酵產品，具有肝臟毒性。
重金屬和農藥殘留：確保原料不受環境汙染。
塑化劑：確保製程與包裝材料安全。
納豆紅麴常見 Q&A
納豆紅麴是保護心血管常吃的保健成分，以下整理建議什麼時候吃、是否可以每天吃等等詳細資訊。
納豆紅麴什麼時候吃最好？飯前還是飯後？
納豆紅麴建議在晚餐後或睡前服用，因為人體內 HMG-CoA 還原酶在晚上活性較高，此時補充紅麴可提升其作用，同時有助於吸收，發揮更佳效果。
此外，人體在睡眠期間，新陳代謝與血液流速會減慢，是血栓較容易形成或剝落的時間點。睡前補充納豆激酶，可讓它在夜間持續發揮溶解血栓、維持血液暢通的作用。
納豆紅麴可以每天吃嗎？要吃多久才有效？
每天可食用，建議長期持續補充，一般連續補充 1～3 個月左右就可以逐漸感受到功效，但還是需配合良好生活習慣一起改善。
納豆紅麴為什麼要加 Q10？只吃納豆紅麴不行嗎？
納豆紅麴需搭配 Q10 一起吃，是因為紅麴中的成分 Monacolin K 會抑制人體自身 Q10 生成，Q10 是細胞產能關鍵輔酶，是維持心臟功能的重要次值，不補充會使能量代謝受影響；單吃納豆紅麴可能導致 Q10 不足、影響健康。
納豆紅麴有副作用嗎？哪些人不能吃？
納豆紅麴可能有副作用，包括過敏、增加出血風險等等，但只要注意劑量，一般發生率不高，但如果有以下情況或正在服用特定藥物，必須先諮詢醫師或藥師：
2025 年 10 大納豆紅麴推薦品牌比較
市面上有許多納豆紅麴產品，這些產品有哪些差異？以下列舉常見的 10 款納豆紅麴產品，從含量、檢驗等層面呈現各產品的差異
大研生醫 納豆紅麴 Q10 膠囊
市面上少見的納豆激酶、紅麴及日本專利 Q10 足量劑量配方，專科實證 4 週有感，並加入 95% 胡椒鹼和維生素 B1 提升 30% 吸收率和維持生理正常運作，適合想同時想增進循環與能量代謝的日常保健族群。通過 SGS 檢驗不含橘黴素、軟毛青黴酸等，安全有保障。
成分含量：納豆激酶 5000 FU、Monacolin K 15 mg、Q10 30 mg、胡椒鹼 1.25mg、維生素 B1 1.4mg
獨家特色：納豆激酶使用 NATTOKI® 專利原料，通過美國和日本功效驗證；精選優質台灣紅麴；Q10 來自日本 KANEKA 大廠的專利 Q10；幫助胡椒鹼、維生素 B1 增加吸收。
檢驗：通過橘黴素、軟毛青黴酸、黃麴毒素零檢出
顆數：60 顆
價格：1500 元
👉這裡買
葡萄王：舒活納麴王升級版
紅麴＋納豆激酶＋益生菌＋甜橙萃取的四合一配方，訴求循環與機能調理兼具，並有調理消化道的功效。
成分含量：納豆激酶 2000 FU、Monacolin K 15 mg
獨家特色：含 Lactobacillus plantarum 益生菌（通暢菌），並強調添加地中海甜橙萃取物。
檢驗：通過橘黴素、重金屬、塑化劑檢測
顆數：60 顆
價格：1299 元
👉這裡買
永信 HAC：納麴 Q10 膠囊
含有納豆、紅麴素、大豆異黃酮和 Q10，有政府健康食品核准與 SNQ 標章背書，且檢驗項目齊全，適合重視合規與品保的人選擇。
成分含量：納豆激酶 3920 FU，紅麴素、大豆異黃酮和 Q10 含量都未寫出
獨家特色：經國家認證，衛部健食字第 A00173 號
檢驗：通過白黴、黑黴、軟毛青黴酸、橘黴素、黃麴毒素檢測
顆數：90 顆
價格：1760 元
👉這裡買
娘家大紅麴
使用 ANKASCIN 568-R 專屬紅麴素，主打不影響 Q10 合成路徑、無須額外補充 Q10。
成分含量： 活性紅麴成分為 ANKASCIN 568-R、不含 Monacolin K。
獨家特色： 主打 ANKASCIN 568-R 專屬紅麴素，除了降低壞膽固醇，同時增加好膽固醇。
檢驗：通過橘黴素、赭麴毒素、黃麴毒素檢測、重金屬、塑化劑檢測
顆數：30 顆
價格：2451 元
👉這裡買
威瑪舒培：納豆紅麴素食膠囊
素食膠囊搭配經典複方，適合素食者。
成分含量：納豆激酶 3600 FU、紅麴菌素 8mg
獨家特色：無
檢驗：通過橘黴素檢測
顆數：120 顆
價格：1000 元
👉這裡買
BHK's：開環型紅麴素食膠囊
主打高活性的「開環型」紅麴素，生物利用率較高，另外搭配專利 Q10、精胺酸與葉酸、維生素 C，強調紅麴單方功效並優化吸收的產品。
成分含量：納豆激酶 3600 FU、紅麴菌素 6mg
獨家特色：主打「開環型」紅麴菌素，能快速被人體吸收
檢驗：通過橘黴素檢測
顆數：60 顆
價格：590 元
👉這裡買
統欣生技：TX－順效納豆紅麴
產品除了納豆紅麴，額外添加了胚芽米發酵物、紅景天、丹參、洛神花等多種中草本元素，提供全面的調節生理機能效果。
成分含量：納豆激酶 2000 FU、紅麴菌素含量 15％、Q10 30 毫克
獨家特色：主打十合一草本專利，提升納豆紅麴的功效。
檢驗：通過橘黴素檢測
顆數：30 顆
價格：1280 元
👉這裡買
悠活原力：悠活紅麴納豆 Q1
國家認證的紅麴納豆產品，強調使用日本大廠 Kaneka 的專利 Q10。產品也提供完整的 8 項安全檢驗報告。
成分含量：納豆激酶 5000 FU、紅麴菌素含量 15 mg、Q10（未寫明）
獨家特色：使用日本大廠 Kaneka 的專利 Q10、專利納豆激酶
檢驗：通過橘黴素、重金屬、軟毛青黴素檢測
顆數：60 顆
價格：1180 元
👉這裡買
台鹽生技：納豆紅麴膠囊
除了納豆紅麴 Q10，更添加了專利植物固醇與葡萄籽萃取物（富含花青素，幫助循環），是多方協同的配方。
成分含量：納豆發酵萃取物、紅麴、輔酵素 Q10、專利植物固醇、專利葡萄籽萃取物，含量未寫明。
獨家特色： 添加植物固醇和葡萄籽
檢驗：通過橘黴素、黃麴毒素、沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌和農藥檢測
顆數：90 顆
價格：1800 元
👉這裡買
台糖生技：紅麴膠囊
單方紅麴產品，沒有添加納豆激酶和 Q10，適用於僅需補充紅麴素調節代謝的族群。
成分含量：紅麴粉，含量未寫明。
獨家特色：未明確寫出。
檢驗：未明確寫出。
顆數：60 顆
價格：900 元
👉這裡買
文／陳思遠 圖／楊紹楚、艾蜜莉
