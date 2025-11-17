Heho健康網

納豆紅麴功效完整解析｜納豆激酶是什麼？功效與挑選重點一次搞懂

陳思遠

納豆紅麴是許多中高齡族群與上班族關注的熱門保健品。納豆和紅麴搭配，其中的納豆激脢及紅麴菌素不僅能雙效降血脂、清血管，若再加入 Q10 更能補足能量代謝、強化心臟機能。本文完整解析納豆紅麴功效、成分、適合族群、食用建議與挑選重點，並比較市售常見的 11 款產品，幫助你了解如何聰明選擇安全有效的納豆紅麴產品。

納豆激酶是什麼？有什麼功效？

納豆激酶（Nattokinase）是納豆在發酵過程中由納豆菌產生的一種絲胺酸蛋白酶，被譽為「血管清道夫」，主要功效是促進血液循環與心血管健康。

預防血栓

這是納豆激酶最著名的功效，它可以分解血液中的纖維蛋白（血栓的主要成分），有助清除血管壁上的血栓，幫助血管暢通、降低心血管疾病。

降血脂和低密度膽固醇

納豆激酶可能降低總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇和三酸甘油酯的濃度。

緩解鼻竇炎

2018 年刊登在期刊《Biomarker Insights》一篇關於納豆激酶的研究指出，納豆激酶能透過分解纖維蛋白來減少鼻息肉組織，具有治療和改善鼻竇炎的潛力。

幫助調節血壓

Integrated Blood Pressure Control》在 2016 年有一篇納豆激酶和血壓控制的臨床人體研究，每天給予 100 毫克納豆激酶、為期 8 周，發現受試者的收縮壓和舒張壓都有降低，收縮壓平均降低了 2 至 4mmHg、舒張壓降低了 2 至 4 mmHg。

紅麴菌素是什麼？有什麼功效？

紅麴菌素（Monacolin K）是紅麴菌發酵米粒時產生的活性成分，美國梅約診所指出，在體內被分解後會產生和降血脂藥物斯他汀（Statins）相同的結構，可以調節膽固醇和維護心血管健康。紅麴菌素的功效包括：

減少低密度膽固醇

2019 年一篇關於紅麴菌素和高血脂慢性病的回溯性研究指出，每天約 10 毫克的紅麴菌素、持續 6 至 8 周，可以降低壞膽固醇（低密度膽固醇）的濃度 15％至 25％。

廣告

台北慈濟醫院的衛教文章也表示，紅麴菌素具有 HMG CoA 還原酶抑制劑活性，有調節血脂、降膽固醇的功效。

另外，根據 2016 年另一篇刊登在《World Journal of Microbiology and Biotechnology》的研究也指出，紅麴菌素其他可能的效用有：

  • 幫助調控血壓和血糖

  • 抗發炎

  • 幫助促進骨骼生長

為什麼需要吃納豆紅麴？

納豆激酶和紅麴菌素兩者在幫助心血管健康上機制不同，但功效互補，常被搭配使用來達到更全面的保健效果：

為什麼單吃納激酶豆或紅麴還不夠？

單吃納豆激酶或紅麴的健康效果不及兩者搭配使用。從上面的表格可以發現，納豆激酶和紅麴菌素是作用不同，納豆激酶是「清除路障」；紅麴菌素是「減少路障」，對於已形成的血栓作用不如納豆激酶直接。

所以兩者搭配可以達到降血脂、清除血栓的雙重保健功效，對心血管的保護更全面。

納豆紅麴為什麼一定要搭配 Q10？

許多紅麴產品除了添加納豆激酶，還會加入 Q10。這是因為身體在分解、代謝紅麴菌素時，會使 Q10 流失、減少 Q10 合成，所以添加 Q10 的紅麴產品對健康保健更加分，所以一般會建議這類產品中額外添加 30 毫克的 Q10。

另外，有高血壓、高血脂或心血管疾病的人，體內的 Q10 會比健康的人來得低，這些病症都會導致人體內 Q10 的消耗。

此外，紅麴菌素和 Q10 搭配，也有降血壓和降膽固醇的功效。在期刊《Biomedicine & Pharmacotherapy》中有一份紅麴菌素和 Q10 保健品與飲食控制的研究，發現兩種方式都能降血壓、三酸甘油酯和低密度膽固醇，但紅麴菌素和 Q10 的受試者的降低度更明顯，而且沒有明顯副作用。

Q10 是什麼？為何如此重要？

Q10（Coenzyme Q10）是一種輔酶，是一種人體細胞中的輔酶與抗氧化物質，是細胞產生能量過程中不可或缺的成分，尤其在心臟等高耗能器官中，Q10 十分關鍵，能維持心肌功能和全身活力。

美國梅約診所指出，人隨著年齡增長體內的 Q10 會降低，如果有些血管疾病或服用降血脂的藥物，也會使 Q10 流失。

紅麴菌素會導致 Q10 流失？

沒錯。紅麴菌素主要透過 HMG CoA 還原酶抑制劑來降低膽固醇，但 Q10 與膽固醇的合成過程共享同一個路徑。因此，當紅麴菌素抑制膽固醇合成時，也會同時影響體內 Q10 的生成效率，導致 Q10 濃度可能下降。

哪些人特別需要納豆紅麴？

納豆紅麴有清血管、降膽固醇的功效，所以特別適合需要加強心血管保健的族群：

  • 中高齡人士：隨著年齡增長，代謝開始下降、心血管風險增加。

  • 生活習慣不佳的人：經常交際應酬、飲食重油重鹹的外食族。

  • 久坐少動的上班族：缺乏運動導致新陳代謝較慢者。

  • 血脂偏高的人：希望透過保健品輔助調節膽固醇和三酸甘油酯。

納豆紅麴食用建議與禁忌

納豆激酶和紅麴菌素是安全度很高的保健食品成分，不過劑量和食用方式要特別注意，以免產生不必要的副作用。

納豆紅麴的食用劑量建議

  • 納豆激酶劑量：醫療保健網站 WebMD 指出，每日納豆激酶攝取量應達到 2000 FU 至 7000FU（纖維蛋白溶解單位）以上，一般建議是每日 5000 FU 更有保健功效

  • 紅麴菌素劑量：衛福部建議，紅麴菌素每日攝取量應為 4.8 毫克，但不得超過 15 毫克。

納豆紅麴食用的注意事項

納豆激酶和紅麴菌素都可能與某些藥物有交互作用，例如「抗凝血藥物」和「降血脂藥」，納豆激酶有助於溶解血栓，可能加強藥物作用，增加出血風險，如果要動手術，也必須先告知醫師並遵照醫囑先停止使用；紅麴菌素和降血脂藥搭配則可能增加橫紋肌溶解症的風險。

另外包括酒精、降血壓藥物、秋水仙素、酒精、菸鹼酸、抗黴菌藥物、抗生素等數 10 種藥物和成分都有交互作用的報告，所以如果有吃納豆紅麴的保健品，建議先告知醫師。

紅麴菌素要特別注意的是飲食和毒素。紅麴菌素不宜與葡萄柚或葡萄柚汁同時吃，因為這兩種水果會影響紅麴菌素的代謝、增加副作用的風險。

另外紅麴在發酵過程中可能會產生橘黴素（citrinin），臺大醫院指出，橘黴素過量可能增加肝腎與其他器官的癌變風險。所以衛福部規定，紅麴產品的橘黴素要低於百萬分之二（2 ppm）。

納豆紅麴挑選原則

挑選納豆紅麴保健品，最重要的是「足量」、「複方加乘」與「安全檢驗」，缺一不可。

要選足量納豆 + 紅麴

納豆紅麴產品的劑量一定要足夠，否則保健效果大打折扣：

  • 納豆激酶：建議 2000 FU 以上

  • 紅麴菌素：介於 4.8 mg ~ 15 mg

複方添加 Q10、胡椒鹼、維生素 B1

優質的納豆紅麴產品會添加輔助複方，達到 1+1>2 的效果，並彌補潛在風險：

安全檢驗：第三方檢驗通過橘黴素、軟毛青黴酸、黃麴毒素

紅麴屬於發酵產品，製程中如果品管不佳，可能產生有害物質。第三方檢驗是確保消費者食安的最高保障：

  • 橘黴素 （Citrinin）：絕對必須檢驗通過。這是紅麴菌在發酵時可能產生的毒素，對肝腎有毒性，長期食用有風險。

  • 軟毛青黴酸 （Penicillic Acid）：另一種可能影響腎臟的有害代謝物，優質產品會進行檢驗。

  • 黃麴毒素 （Aflatoxin）：常見於穀物發酵產品，具有肝臟毒性。

  • 重金屬和農藥殘留：確保原料不受環境汙染。

  • 塑化劑：確保製程與包裝材料安全。

納豆紅麴常見 Q&A

納豆紅麴是保護心血管常吃的保健成分，以下整理建議什麼時候吃、是否可以每天吃等等詳細資訊。

納豆紅麴什麼時候吃最好？飯前還是飯後？

納豆紅麴建議在晚餐後或睡前服用，因為人體內 HMG-CoA 還原酶在晚上活性較高，此時補充紅麴可提升其作用，同時有助於吸收，發揮更佳效果。

此外，人體在睡眠期間，新陳代謝與血液流速會減慢，是血栓較容易形成或剝落的時間點。睡前補充納豆激酶，可讓它在夜間持續發揮溶解血栓、維持血液暢通的作用。

納豆紅麴可以每天吃嗎？要吃多久才有效？

每天可食用，建議長期持續補充，一般連續補充 1～3 個月左右就可以逐漸感受到功效，但還是需配合良好生活習慣一起改善。

納豆紅麴為什麼要加 Q10？只吃納豆紅麴不行嗎？
納豆紅麴需搭配 Q10 一起吃，是因為紅麴中的成分 Monacolin K 會抑制人體自身 Q10 生成，Q10 是細胞產能關鍵輔酶，是維持心臟功能的重要次值，不補充會使能量代謝受影響；單吃納豆紅麴可能導致 Q10 不足、影響健康。

納豆紅麴有副作用嗎？哪些人不能吃？

納豆紅麴可能有副作用，包括過敏、增加出血風險等等，但只要注意劑量，一般發生率不高，但如果有以下情況或正在服用特定藥物，必須先諮詢醫師或藥師：

2025 年 10 大納豆紅麴推薦品牌比較

市面上有許多納豆紅麴產品，這些產品有哪些差異？以下列舉常見的 10 款納豆紅麴產品，從含量、檢驗等層面呈現各產品的差異

大研生醫 納豆紅麴 Q10 膠囊

市面上少見的納豆激酶、紅麴及日本專利 Q10 足量劑量配方，專科實證 4 週有感，並加入 95% 胡椒鹼和維生素 B1 提升 30% 吸收率和維持生理正常運作，適合想同時想增進循環與能量代謝的日常保健族群。通過 SGS 檢驗不含橘黴素、軟毛青黴酸等，安全有保障。

  • 成分含量：納豆激酶 5000 FU、Monacolin K 15 mg、Q10 30 mg、胡椒鹼 1.25mg、維生素 B1 1.4mg

  • 獨家特色：納豆激酶使用 NATTOKI® 專利原料，通過美國和日本功效驗證；精選優質台灣紅麴；Q10 來自日本 KANEKA 大廠的專利 Q10；幫助胡椒鹼、維生素 B1 增加吸收。

  • 檢驗：通過橘黴素、軟毛青黴酸、黃麴毒素零檢出

  • 顆數：60 顆

  • 價格：1500 元

👉這裡買

葡萄王：舒活納麴王升級版

紅麴＋納豆激酶＋益生菌＋甜橙萃取的四合一配方，訴求循環與機能調理兼具，並有調理消化道的功效。

  • 成分含量：納豆激酶 2000 FU、Monacolin K 15 mg

  • 獨家特色：含 Lactobacillus plantarum 益生菌（通暢菌），並強調添加地中海甜橙萃取物。

  • 檢驗：通過橘黴素、重金屬、塑化劑檢測

  • 顆數：60 顆

  • 價格：1299 元

👉這裡買

永信 HAC：納麴 Q10 膠囊

含有納豆、紅麴素、大豆異黃酮和 Q10，有政府健康食品核准與 SNQ 標章背書，且檢驗項目齊全，適合重視合規與品保的人選擇。

  • 成分含量：納豆激酶 3920 FU，紅麴素、大豆異黃酮和 Q10 含量都未寫出

  • 獨家特色：經國家認證，衛部健食字第 A00173 號

  • 檢驗：通過白黴、黑黴、軟毛青黴酸、橘黴素、黃麴毒素檢測

  • 顆數：90 顆

  • 價格：1760 元

👉這裡買

娘家大紅麴

使用 ANKASCIN 568-R 專屬紅麴素，主打不影響 Q10 合成路徑、無須額外補充 Q10。

  • 成分含量： 活性紅麴成分為 ANKASCIN 568-R、不含 Monacolin K。

  • 獨家特色： 主打 ANKASCIN 568-R 專屬紅麴素，除了降低壞膽固醇，同時增加好膽固醇。

  • 檢驗：通過橘黴素、赭麴毒素、黃麴毒素檢測、重金屬、塑化劑檢測

  • 顆數：30 顆

  • 價格：2451 元

👉這裡買

威瑪舒培：納豆紅麴素食膠囊

素食膠囊搭配經典複方，適合素食者。

  • 成分含量：納豆激酶 3600 FU、紅麴菌素 8mg

  • 獨家特色：無

  • 檢驗：通過橘黴素檢測

  • 顆數：120 顆

  • 價格：1000 元

👉這裡買

BHK's：開環型紅麴素食膠囊

主打高活性的「開環型」紅麴素，生物利用率較高，另外搭配專利 Q10、精胺酸與葉酸、維生素 C，強調紅麴單方功效並優化吸收的產品。

  • 成分含量：納豆激酶 3600 FU、紅麴菌素 6mg

  • 獨家特色：主打「開環型」紅麴菌素，能快速被人體吸收

  • 檢驗：通過橘黴素檢測

  • 顆數：60 顆

  • 價格：590 元

👉這裡買

統欣生技：TX－順效納豆紅麴

產品除了納豆紅麴，額外添加了胚芽米發酵物、紅景天、丹參、洛神花等多種中草本元素，提供全面的調節生理機能效果。

  • 成分含量：納豆激酶 2000 FU、紅麴菌素含量 15％、Q10 30 毫克

  • 獨家特色：主打十合一草本專利，提升納豆紅麴的功效。

  • 檢驗：通過橘黴素檢測

  • 顆數：30 顆

  • 價格：1280 元

👉這裡買

悠活原力：悠活紅麴納豆 Q1

國家認證的紅麴納豆產品，強調使用日本大廠 Kaneka 的專利 Q10。產品也提供完整的 8 項安全檢驗報告。

  • 成分含量：納豆激酶 5000 FU、紅麴菌素含量 15 mg、Q10（未寫明）

  • 獨家特色：使用日本大廠 Kaneka 的專利 Q10、專利納豆激酶

  • 檢驗：通過橘黴素、重金屬、軟毛青黴素檢測

  • 顆數：60 顆

  • 價格：1180 元

👉這裡買

台鹽生技：納豆紅麴膠囊

除了納豆紅麴 Q10，更添加了專利植物固醇與葡萄籽萃取物（富含花青素，幫助循環），是多方協同的配方。

  • 成分含量：納豆發酵萃取物、紅麴、輔酵素 Q10、專利植物固醇、專利葡萄籽萃取物，含量未寫明。

  • 獨家特色： 添加植物固醇和葡萄籽

  • 檢驗：通過橘黴素、黃麴毒素、沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌和農藥檢測

  • 顆數：90 顆

  • 價格：1800 元

👉這裡買

台糖生技：紅麴膠囊

單方紅麴產品，沒有添加納豆激酶和 Q10，適用於僅需補充紅麴素調節代謝的族群。

  • 成分含量：紅麴粉，含量未寫明。

  • 獨家特色：未明確寫出。

  • 檢驗：未明確寫出。

  • 顆數：60 顆

  • 價格：900 元

👉這裡買

文／陳思遠 圖／楊紹楚、艾蜜莉

