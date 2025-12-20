納豆、依依喜辦性別趴 答案揭曉後秒落淚哭到變形

【緯來新聞網】44歲藝人納豆（本名林郁智）與太太依依在去年底完成結婚登記後，今年12月8日宣布懷孕超過3個月，預計將在明年6月迎接第一胎。19日晚間，小倆口透過直播舉辦寶寶性別揭曉派對，邀請親朋好友及粉絲一同參與，當現場揭曉寶寶是「女生」時，氣氛瞬間嗨到最高點。

納豆得知性別後哭到臉變形。（圖／翻攝IG）

直播畫面中，象徵性別的氣球緩緩升空，粉紅氣球一出，現場爆出熱烈掌聲與歡呼，象徵夫妻倆即將迎來小公主。而納豆得知是女兒的那一刻，反應格外真實，他先愣住瞪大眼睛，再驚呼出聲，隨後激動落淚，無法壓抑內心激動情緒，與平常給人搞笑形象形成強烈對比。



站在一旁的依依看著丈夫淚流滿面，也不禁笑中帶淚，頻頻拭淚。夫妻互動甜蜜溫馨，讓不少線上觀看的粉絲留言表示感動。性別派對當晚，也有不少親友到場同慶，依依稍晚在限時動態分享大合照，畫面中眾人手持粉紅氣球、比出愛心手勢，滿滿祝福洋溢其中。



她在貼文中寫下：「愛愛愛愛愛愛愛愛你們！」感謝到場祝福的每一位朋友。隨著迎接小公主的日子將近，納豆與依依的幸福點滴，也讓喜愛他們的粉絲一同感受到濃濃的喜悅與溫暖。

