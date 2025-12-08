納豆、依依結婚周年宣布「有寶寶了」！試管懷孕成功3個月

納豆、依依宣布做人成功。（圖／創世基金會提供）

納豆、依依去年結婚後一直努力積極做人，依依今（8）日就在個人YouTube宣布懷孕消息，在影片中除了曬出做試管的辛苦過程外，還一次就成功，讓她留下開心的眼淚。

納豆、依依在結婚周年前夕傳來做人的好消息，即將在明年6月迎接巨蟹寶寶到來，目前已經懷孕3個月多月。依依在影片中喜極而泣，雖然懷孕初期有出血的狀況，但她還是很享受在即將當媽媽的過程，也買了很多寶寶衣服，準備好心情迎接孩子到來。

