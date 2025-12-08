納豆、依依要當爸媽了！證實「懷孕3個多月」 做試管成功當場哭出：放下一顆心

44歲的納豆與小11歲的依依去年底完成結婚登記，今（8）日在結婚週年前夕公開報喜，宣布即將升格當爸媽。依依透露，目前已懷孕超過3個月，預產期落在明年6月，兩人將迎來一位巨蟹寶寶。

依依稍早在個人YouTube頻道上架影片，紀錄她從施打排卵針、取卵到確認懷孕的整個過程。她分享，今年1月補辦婚宴後就開始積極備孕，最後決定透過試管療程生孩子，取卵前得先天天打針，她的肚皮因此出現一塊塊瘀青，但她笑說，為了當媽媽，「要多腫、胖多少公斤，我都OK了！」影片中可見，每次她打排卵針時，納豆都在旁陪著，看見她辛苦的模樣，還緊緊抱住她說：「辛苦了。」他也忍不住感嘆：「女生真的好偉大喔！」

納豆見證依依做試管的辛苦，相當敬佩。（圖片來源：YouTube YYC陳依依）

今年8月，他們接受試管療程，沒想到一次就成功。聽到醫生宣布「懷孕」的瞬間，依依當場淚崩，納豆也激動落淚。她說，自己很想要孩子，也不希望再讓家人擔心，「我可以拿著證明給家人看，也能讓他們放下一顆心。」

不過，懷孕初期她曾多次出血，讓夫妻倆一度非常緊張。所幸整體狀況穩定下來，她也開始準備迎接新生命，甚至已經買了不少嬰兒衣物。

得知順利懷孕，依依激動落淚。（圖片來源：YouTube YYC陳依依）

其實兩人婚後就決定努力「做人」，依依原本就想生三個小孩，加上看到妹妹剛生產，讓她覺得「時機差不多了」。她因為排卵值不太高，過去曾想過凍卵，但一直沒有行動，今年則靠試管順利受孕。

納豆與依依交往8年，在他生病時，是依依機警的反應救了他一命，也讓他更篤定要娶對方。今年5月，兩人補辦婚禮時便透露會積極備孕，沒想到真的在一年內傳來好消息。如今順利懷孕，他們也終於向粉絲分享喜悅：「我們有小寶寶了！」

