納骨塔也要繳房屋稅？ 事實查核中心揭真相：跟「他們」收

近日網路瘋傳近圖卡、訊息，聲稱「房屋稅2.0」上路，納骨塔也被納入課稅範圍，需要繳房屋稅。台灣事實查核中心表示，這是「錯誤」的訊息，經詢問賦稅署，納骨塔的確要課房屋稅，但對象是擁有產權的業者或寺廟等，買塔位的一般民眾不是課稅對象。

新房屋稅制2025年5月正式開徵，主要內容是提高囤房稅，增加非自住房屋持有成本，以便落實居住正義。近期網路流傳圖卡，引用財政部賦稅署聲稱，「房屋稅2.0」上路，納骨塔不計入「戶數」，但要繳房屋稅。

台灣事實查核中心表示，以網傳圖卡反搜，發現來自TikTok帳號「daniehpo1pk質詢出擊」1月9日影片，部分內容來自媒體1月1日報導。但影片除了新聞內容外，另外加入「活人繳不完，死人也不放過……」等文字。

查核中心指出，經向財政部賦稅署查證圖卡說法，賦稅署表示，房屋稅2.0跟納骨塔課稅沒有關係，相關規定都跟過去一樣，不會因為買了納骨塔塔位就被課稅，民眾不用擔心。

賦稅署說明，一般民眾買塔位其實是買「使用權」，不是買所有權，因此不是課稅對象。納骨塔的確要課房屋稅，但對象是擁有納骨塔產權的業者或寺廟等，不是一般民眾。如果是地方政府設立的公有納骨塔，地方政府也不用繳房屋稅。

賦稅署說，除非是極少數的民眾，買塔位也有買下建物的部分所有權，持分通常是建物幾千分之一，這些極少數人才需要跟納骨塔業者一樣，被課徵房屋稅。

