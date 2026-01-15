納骨塔要繳房屋稅是針對納骨塔業者，並非一般民眾

Taiwan FactCheck Center

針對納骨塔業者，非一般民眾

近期流傳圖卡、訊息，聲稱「房屋稅2.0」上路，納骨塔也要繳房屋稅。經查證，房屋稅2.0與納骨塔無關，而且需要繳稅的是業者，不是一般民眾。



一、財政部賦稅署受訪表示，一般民眾買塔位是買「使用權」，不是買所有權，因此不是課稅對象。納骨塔的確要課房屋稅，但對象是擁有納骨塔產權的業者或寺廟等，不是一般民眾。



僅有極少數的民眾，買塔位也有買下建物的部分所有權，這些人才需要跟納骨塔業者一樣，被課徵房屋稅。



二、房屋稅2.0從2025年5月正式開徵，主要內容是提高囤房稅，增加非自住房屋持有成本，以落實居住正義。但納骨塔原本就有課徵房屋稅，跟新上路的房屋稅2.0無關。



三、網傳圖卡內容來自媒體報導，但原始報導簡略，沒有明確指出納骨塔課稅對象是業者，並非一般民眾，因此引發誤解。



網傳圖卡指稱「納骨塔要繳房屋稅」，但易誤解成針對一般民眾，而且錯誤與房屋稅2.0連結，因此為易生誤解的「錯誤」訊息。

背景

近期網路流傳圖卡，聲稱「房屋稅2.0」上路，納骨塔也要繳房屋稅。圖卡引用財政部賦稅署說法，表示納骨塔、市場攤位、停車位不計入「戶數」，但都要繳房屋稅。

網傳圖卡說的「房屋稅2.0」，是指2025年5月正式開徵的新房屋稅制，主要內容是提高囤房稅，增加非自住房屋持有成本，以便落實居住正義。

還有網友轉貼近期新聞擷圖，內容與圖卡雷同，也稱納骨塔要繳房屋稅。

社群平台流傳訊息擷圖

查核

查核點：網傳「納骨塔要繳房屋稅」是真的嗎？

只有納骨塔業者或買下部分產權民眾才需要繳稅

（一）網傳圖卡宣稱，房屋稅2.0上路，導致納骨塔要繳納房屋稅。

檢視財政部介紹（1、2、3），房屋稅2.0從2025年5月正式開徵，主要目的是要落實居住正義，方式包括增加非自住房屋持有成本（提高囤房稅）、單一自住房屋減稅、申報租屋所得減稅等，但沒有提及要對納骨塔課徵房屋稅。

（二）查核記者向財政部賦稅署查證圖卡說法，賦稅署表示，房屋稅2.0跟納骨塔課稅沒有關係，相關規定都跟過去一樣，擁有納骨塔的民眾不會被課稅，民眾不用擔心。

賦稅署解釋，一般民眾買塔位其實是買「使用權」，不是買所有權，因此不是課稅對象。納骨塔的確要課房屋稅，但對象是擁有納骨塔產權的業者或寺廟等，不是一般民眾。如果是地方政府設立的公有納骨塔，地方政府也不用繳房屋稅。

賦稅署說，除非是極少數的民眾，買塔位也有買下建物的部分所有權，持分通常僅有建物幾千分之一，這些極少數人才需要跟納骨塔業者一樣，被課徵房屋稅。

賦稅署說，房屋稅2.0上路沒有改變納骨塔的課稅方式，稅率也維持1.5%至2.5%不變，納骨塔業者沒有增加房屋稅成本，民眾也不用擔心成本轉嫁問題。

納骨塔業者或擁有持分的民眾，才需被課房屋稅（紅框表示適用稅率）。

網傳圖卡來自媒體報導，但內容簡略產生誤解

以網傳圖卡反搜，發現來自TikTok帳號「daniehpo1pk質詢出擊」1月9日影片，部分內容來自《聯合新聞網》1月1日報導。但影片除了新聞內容外，另外加入「活人繳不完，死人也不放過……」等文字。

《聯合新聞網》原始報導指出，納骨塔、市場攤位、停車場不會算入囤房稅戶數。因此引用賦稅署說法，稱納骨塔等不會計入戶數，但要繳房屋稅。

賦稅署受訪表示，當初記者的確有前來採訪，這篇報導主要釐清的是戶數計算問題，但提到繳房屋稅時有點簡略，沒有明確寫出是針對擁有「產權」的業者或民眾課徵。可能會讓不清楚房屋稅的民眾，誤解有塔位就要繳稅。