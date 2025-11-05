紐國議員參與我國慶晚會 遭陸大使警告 駐紐代表歐江安回擊

中國駐紐西蘭大使王小龍刻意打壓國會議員，而我駐紐代表歐江安（圖）也出面回擊，這是中國政府長期對紐西蘭自由民主的不當干預。（駐紐西蘭辦事處提供）

多家外媒日前披露，中國駐紐大使王小龍刻意致函給參與我國駐紐代表處國慶酒會的11位國會議員，警告違反「一中原則」、將損及紐中關係。對此，紐國外長彼德斯則怒斥中方對民主毫無概念，犯下不該犯的錯誤；我國駐紐代表歐江安也回應，這是中國以威迫式外交，長期對紐國自由民主的不當干預。相關立場也獲得多位政壇人士認同。

紐西蘭代表處指出，多家主流媒體包括「郵報」(The Post)、「史塔夫新聞」(STUFF)連日報導，中國駐紐西蘭大使王小龍10月31日個別致函11位出席駐紐西蘭代表處國慶酒會的各黨派國會議員，指責違反「一個中國原則」(One China Principle)並警告再支持台灣，將損及紐中關係等。

廣告 廣告

對此，紐西蘭外交部長彼德斯(Winston Peters) 3日也怒斥中方對民主毫無概念，犯下不該犯的錯誤。彼德斯強調「國會議員出席台灣國慶酒會並無違背紐西蘭的外交政策」，而這已不是中國第一次對紐西蘭民主制度運作毫無理解。紐西蘭外貿部發言人也補充說明，國會議員自行參加與台灣有關，或在台灣舉辦的活動均是「行之有年的慣例」，類此交流「完全符合紐西蘭的一中政策」。

在社群媒體揭露中國大使威脅信函的前商業部長、勞工黨國會議員Duncan Webb則表示，「可以理解中國大使或有其職責，但國會議員也有責任與各方交往，不會順從中方的要求行事」、「紐西蘭有其一中政策，但與台灣交往則是常態」。勞工黨資深國會議員Tangi Utikere也指出「身為國會議員的職責就是傾聽選民及各界的意見，不會因為中國要求就改變與各界深化交往的作法」。

對此，駐紐西蘭代表歐江安也應媒體要求回應，「中國駐使對國會議員的騷擾信函應證中國政府長期對紐西蘭自由民主進行不當干預。此非中國使館首次試圖抵制或威脅紐西蘭政治人物、官員、學者、媒體與社團；紐西蘭的國會議員如同一般社會大眾，皆享有自主判斷、自由做決定的權利」。

歐江安強調，「台灣確為獨立的自由民主國家，舉辦國慶酒會邀各界一同慶祝理所當然」。中方持續以威嚇手段企圖阻止紐西蘭各界與台灣往來，不僅反映出中國共產黨威迫式外交，同時也揭露其體制深層的不安與恐懼。

駐紐代表處也表示，報導刊登後，國會跨黨派友台小組創建主席、前國會議員Simon O’Connor以及前國會議員Louisa Wall也投書抨擊中國做法已非外交作為，而是明目張膽的恐嚇。投書另指出，王小龍信函惡意混淆紐西蘭自身的中國政策與中方宣稱的一中原則，意在向紐西蘭國會議員施壓，要求他們接受中國官方的詮釋，而非紐西蘭自身的主權立場。

【看原文連結】