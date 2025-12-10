紐國軍艦通過台海曝我成功號照片 國防部：不公布友盟狀態

政治中心／綜合報導

中共近期動作頻頻，在台海周邊派出軍機、軍艦侵擾，上個月底，紐西蘭最大軍艦也悄悄通過台灣海峽，事後官方罕見po出和我國"成功號"相遇的照片，外界解讀，是否當時是由台灣護航友盟？對此國防部低調表示不會公布友盟狀態。而近期馬防部也傳出，遭詐騙集團滲透，國防部正在清查中。





台紐合作？ 紐西蘭「奧特亞羅瓦號」通過台海 同框我國成功號

國防部召開例行記者會 被問到共機共艦挑釁國防部表示都有掌握相關情資（圖／民視新聞）









中共海空侵擾不斷，短短一天，出動7架次軍機、6艘軍艦，騷擾台海周邊，傳出上週更是一度出動百艘艦艇，部署東亞海域。

廣告 廣告

國防部情次室情研中心管制長羅正宇：「中共航艦的動態，本部除了持續密切掌握，也有針對他有可能的行動做掌握，有關於東海及西太平洋，還有東亞水域的動態，基於保密原則，我在這邊就不便透露。」

面對共機共艦挑釁，國防部強調狀況都在掌握中，不過中共監控台灣海峽之餘，似乎暗地搞小動作。

紐西蘭最大軍艦「奧特亞羅瓦號」，11月初低調通過台灣海峽，官方證實受到7艘共艦尾隨，更罕見po出與我國成功號相會照，傳出當時就是由我國護航民主盟友。

國防部情次室情研中心管制長羅正宇：「（台海）航行任務的相關情資，本部都有掌握，尊重各國有執行自由航行的權利，在沒有異常動態的情況下，我們不會主動對外公布，友盟國家的機艦動態。」





台紐合作？ 紐西蘭「奧特亞羅瓦號」通過台海 同框我國成功號

紐西蘭軍艦上個月低調通過台海傳出是由我國成功號護航 國防部情次室情研中心管制長羅正宇表示無異常情況不會公布友盟動態（圖／民視新聞）









只是現在國軍受到的挑戰，不只這樣，就連位在離島的馬防部，也遭詐團滲透，一名曾姓上士，涉嫌向軍中同袍，以每個月3~5千元，收取蝦皮帳號、銀行帳戶，供詐團洗錢，總計67人遭到查辦，如今曾姓上士，更是被羈押禁見。

國防部法律司軍法事務處長吳純顯：「是否涉及了其他的犯罪，甚至金流的狀況，我們都會配合地檢署偵辦，目前顯示他們就是不法洗錢，以及逃漏稅捐的情形。」

陸軍司令部督察長蔡則明：「目前還在清查中，尚無發現新增的案例，針對馬防部戰備的部份，由馬防部內部自行調整，不使戰力產生罅隙。」





台紐合作？ 紐西蘭「奧特亞羅瓦號」通過台海 同框我國成功號

位在離島的馬防部傳出遭詐團滲透 包含一名曾姓上士共67人涉入其中（圖／資料畫面）









敏感時刻，爆出國軍涉嫌勾結詐騙集團，是否也是中共滲透手段之一？國防部表示，一切將配合司法偵辦。

原文出處：台紐合作？ 紐西蘭「奧特亞羅瓦號」通過台海 同框我國成功號

更多民視新聞報導

中俄軍方轟炸機聯合飛行！ 逼近日本領空防衛省痛批

前線兵力不足？馬防部逾60官兵涉勾結詐團遭法辦 國防部表態了

中共國防部X帳號上線 小粉紅酸：官方怎麼翻牆？

