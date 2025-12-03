紐奧良成川普最新移民掃蕩目標 國土安全部出動

（中央社紐奧良3日綜合外電報導）美國國土安全部（US Department of Homeland Security）今天在路易斯安那州紐奧良展開移民打擊行動，這是川普政府最新鎖定的民主黨執政城市。

國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）在社群媒體X上表示：「國土安全部執法人員已抵達這座『樂天之都』（The Big Easy）。」

諾姆表示，移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）幹員「將把最壞的犯罪分子逐出紐奧良」。

國土安全部在紐奧良的行動，緊接在川普總統表示打算派遣國民兵到這座南方城市之後。先前川普曾在洛杉磯、華盛頓和曼菲斯採取過類似行動。

川普表示：「我們很快就要前往紐奧良。」他說：「州長打電話給我，希望我們前往。他請求在紐奧良提供協助，我們會在幾週內前往。」

紐奧良市長是民主黨人，但州長是共和黨人。

國土安全部助理部長麥勞夫林（Tricia McLaughlin）表示，紐奧良的行動將鎖定「非法犯罪移民」，這些人涉及「入室行竊、持械搶劫、汽車重大盜竊及性侵」等案件。

麥勞夫林在聲明中說：「在川普總統與諾姆部長的領導下，我們正在為美國人民恢復法治與秩序。」

川普政府聲稱，大部分在移民打擊行動中被拘留的無證移民已經犯罪或是通緝犯。

但上月卡托研究所（Cato Institute）研究指出，10月1日以來，被移民暨海關執法局拘留者中，只有5%有暴力犯罪定罪，73%根本沒有犯罪紀錄。（編譯：鄭詩韻）1141204