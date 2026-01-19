紐時作家揭中共攻台劇本，歎台灣「擁有一切」獨缺全民防衛共識。圖為2025年漢光演習中，國軍演練以刺針飛彈應對共機。截自海軍影片



《紐約時報》專欄作家紀思道曾在台灣學中文，深愛這座島嶼，也目睹台灣數十年來蛻變為富裕的民主政體。他近日撰文警告中國攻台前的可能跡象，以及近年以「灰色戰術」削弱台灣防衛空間。他慨歎台灣「已擁有一切，獨缺如何捍衛這一切的全民共識」。

紀思道（Nicholas Kristof）在17日刊出的專欄文章中指出，中國若真要對台灣動武，最早的明顯跡象包括悄悄撤回放在西方國家的金融資產，以及在國內展開大規模愛國宣傳，鼓勵民眾踴躍捐血。

接下來，當共軍開始調動，外界還在討論其中虛實時，台灣可能已遭遇大規模網路攻擊；部分電網和銀行系統陷入癱瘓；對外海底電纜也可能被蓄意破壞。

另外，中國軍艦將全面封鎖台灣海域，阻止美、日軍援；共軍飛彈可能鎖定總統府、軍方與情治單位的重要據點，試圖進行「斬首行動」。

這些情境來自史丹佛大學學者傅立門（Eyck Freymann）新書《保衛台灣》（暫譯，Defending Taiwan），是美國軍事規劃者針對中共侵台兵推的極端版本。

●戰爭爆發機率各方看法不一 「灰色地帶」威脅已日日發生

紀思道指出，他最尊敬的中國問題觀察家普遍認為，台海戰爭不太可能在未來10年間爆發。但諮詢公司「台灣海峽風險報告」（Taiwan Strait Risk Report）則研判，中國在未來5年內入侵台灣的機率為30%；以海空封鎖的機率則為60%。

紀思道自己也認為，中國全面侵台的風險極大，未來幾年不太可能發生。然而中國對台灣的「灰色地帶」威脅卻每天都在發生，並且很可能持續升溫。

這些灰色戰術包括戰機與軍機持續騷擾、頻繁進行實彈演習、密集網攻（2025年中國每天對台灣重要基礎設施平均攻擊約260萬次），目的就是持續增加台灣人的心理壓力，迫使台灣人接受「表面上自治、實際上被中國掌控」的政治模式。

紀思道寫道，萬一戰爭真的發生，後果將嚴重到難以想像，美國也很可能會因此被捲入戰局。華府智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）本月最新研究指出，即使只是持續數月的傳統武器戰爭（且中國戰敗），仍將造成慘重傷亡：台灣、中國可能各有10萬人喪生，美軍也可能有6000人傷亡。

●嚇阻中共關乎全球經濟 台灣國防預算卻在立院受阻

一旦中國併吞台灣，對美國而言最嚴重的後果將是第一島鏈徹底崩解，這條島鏈正是限制中國軍力擴張到太平洋的重要防線。另外，台積電最先進的晶圓廠也可能落入中國之手，而在戰略意義上，台積電可說是全世界最關鍵的企業；根據智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）2023年的報告，如果台積電在台灣的晶圓廠因戰爭影響而無法運作，全球經濟將可能陷入全面大蕭條。

因此，對中國的「嚇阻」非常重要。只要美國、台灣、日本、菲律賓等盟邦團結合作，不斷強化防衛能力，就能大幅強化對中國的嚇阻力量。

然而紀思道指出，台灣問題的弔詭之處在於，當全球都在擔心台海隨時可能爆發戰爭時，很多台灣人看起來卻一點也不緊張。

他發現，有些台灣人認為根本不必試圖抵抗中國，認為根本打不贏。他曾問一位認識很久的台灣女記者，如果中國真的打過來，台灣該怎麼辦？對方毫不猶豫回答：「投降啊。」

還有一位從商的台灣老朋友告訴紀思道，他認為台灣10年內就會落入中國控制，可能是透過戰爭，也可能是被迫接受一國兩制（但懷疑論者會立刻想到香港的遭遇，認為還相信中共承諾的人已天真到無可救藥）。

紀思道寫道：「我愛台灣。我曾在1980年代住在台灣一段時間，學習中文。看到台灣從那時起發展成富裕、高科技的民主政體，真的讚歎不已。這裡幾乎擁有一切，獨缺如何守住這一切的全民共識。」

●比起烏克蘭堅強意志 台灣是反面教材

紀思道寫道，台灣的政壇內鬥嚴重，不僅政黨之間爭執嚴重，就連同一個黨內也經常吵成一團。結果就是，台灣和愛沙尼亞、以色列、波蘭、南韓等同樣面臨威脅的國家相比，防衛準備明顯不足。

紀思道指出，烏克蘭人常常被當作「面對強大侵略者時展現堅強意志」的典範，台灣則更像是反面教材：很多人完全沒想過要為守護台灣的獨立與自由而犧牲。

文章寫道，賴清德總統一直想提高國防預算，強化防衛實力。但他提出的追加國防預算案，卻可能連立法院都難以順利通過。

外交部次長陳明祺、國安會秘書長吳釗燮都曾向紀思道表示，台灣的防衛是自己的責任，先自助才能期待美國等國家支援。他們也強調，賴總統正努力提高國防預算，盼軍費能在2030年達到GDP的5%。台灣也將原本少得可憐的的四個月義務役期延長為一年，但目前只適用於男性。

紀思道表示，這些都是好的發展，但遠遠不夠。他表示，美國外交政策的首要任務之一，應該就是在不主動挑釁中國的情況下，強化對中國的嚇阻能力，包括與台灣、日本等盟友形成防衛聯盟，不僅要預防中國全面入侵，也要共同抵擋中國不斷施加的灰色地帶壓力。

他重申，如果嚇阻不力，戰爭真的爆發，即使戰勝也將付出慘痛代價。如同美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的名言：「即使是勝利的果實，嚐起來也如灰燼般苦澀。」

