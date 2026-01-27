紐時專欄作家紀思道批評川普對台海危機反應軟弱 恐助長習近平攻台風險

美國總統川普與中國國家主席習近平2025年11月在韓國APEC峰會會面。 圖：取自 白宮 官方網站（資料照片）

[Newtalk新聞] 《紐約時報》專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）27日發表「The Island That Actually Matters to American Interests（紐時中文網譯為：美國人最應該關心的島嶼是台灣）」的評論文章，嚴正警告美國總統川普（Donald Trump）對中國近期在台灣周邊進行實彈軍演的輕描淡寫態度，可能向中國國家主席習近平傳達錯誤訊號，大幅增加台海爆發毀滅性戰爭的風險。

紀思道指出，上個月底中國在台灣周邊舉行大規模實彈演習並發射導彈，形同封鎖台灣的預演。英國、德國、法國等國隨即呼籲中國克制成熟行事，但美國反應明顯缺席且遲緩，直到演習結束兩天後，才由國務院副發言人發表簡短聲明表達關切。川普本人甚至對此輕描淡寫，與其同時威脅對格陵蘭島採取軍事行動的積極態度形成強烈對比。

文章引述川普近期接受《紐約時報》採訪時談及台灣問題的回應：「這取決於他（習近平），他要做什麼…我已經向他表達過，如果他那麼做，我會非常不高興，而且我不認為他會那麼做。我希望他不會這麼做。」紀思道認為這種溫和表態令人震驚，與美國國防部及印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）上將的警告形成對比。帕帕羅指出，北京在台灣周邊的侵略性演習是「武力統一的綵排」；五角大廈2025年報告更斷言，中國預計在2027年底前具備對台開戰並取勝的能力。

紀思道強調，台海戰爭將是未來十年可能降臨的最嚴重災難之一，可能引發美中核武衝突。台灣的重要性在於它是亞洲最民主的地區、生產全球大部分先進晶片、以及第一島鏈關鍵環節，戰爭將導致全球經濟長期蕭條，並嚴重削弱美國在太平洋的軍事、政治與經濟影響力。美國雖長期維持「戰略模糊」政策，但川普似乎比前任更不願意明確保護台灣。

文章肯定川普政府去年12月宣布對台軍售110億美元，有助增強台灣威懾力，但整體擔心川普展現「危險的軟弱姿態」。紀思道分析原因包括：川普可能視台灣為不如中國重要的小島，以及在2025年貿易戰中，習近平以稀土出口限制反擊關稅，迫使美國讓步，使川普被中國牽制；若今日採取類似1996年柯林頓派遣航母支持台灣的行動，中國可能切斷稀土供應，重創美國經濟。

此外，紀思道提及北京近期對日本施壓，因日本首相高市早苗表示若中國對台動武、日本可能軍事回應，中國外交官公開威脅「那顆自己衝上來的骯髒的頭顱，必須毫不猶豫地砍掉」。川普卻在與習近平通話後建議日本「少說點」，被視為對關鍵盟友的背叛。台灣軍事智庫負責人柯承亨也指出，川普對中國演習的溫和反應可能鼓勵中俄朝在太平洋試探美國。

為強化威懾，紀思道建議川普採取兩大步驟：一是確保俄羅斯在烏克蘭付出高昂代價並失敗，讓習近平看到全球團結反制的效果；二是鞏固與日本、韓國、菲律賓、澳洲等盟友合作，共同制裁中國並支援封鎖中國海上航運。作者呼籲，威懾遠比戰爭划算，川普應全力向習近平傳達攻擊台灣將付出毀滅性代價，而非目前「打哈欠」般的消極信號。

紀思道自2001年起擔任《紐約時報》專欄作家，曾兩度獲得普立茲獎，其最新回憶錄為《追逐希望：一名記者的報導生涯》。這篇文章延續他近期從台灣發出的另一專欄，持續關注台海衝突風險與美國政策。

