紐時專欄：美為何要保衛不願犧牲的台人

《紐約時報》專欄作家紀思道17日刊出評論指出，儘管未來10年內，台海發生戰爭可能性不大，地緣政治諮詢組織預測未來5年內，中國入侵台灣的可能性為30％，實施海空封鎖可能性則為60％。然而，許多台灣民眾似乎並不在意台海戰爭的風險；他示警，台灣政治深陷黨派內及黨派間的紛爭，與愛沙尼亞、以色列、波蘭和韓國等面臨生存威脅的地區相比，似乎準備不足。

紀思道指出，台海戰爭開始的第一個預警訊息，可能是北京悄悄地將資產撤出可能在戰爭中凍結其金融資產的西方國家；第二個訊號則是中國國內可能會發起愛國運動，呼籲民眾捐血。

評論指出，如果中國成功吞併台灣，無論是透過何種手段，結果都將是第一島鏈崩潰。中國也可能獲得台積電的高度先進晶片製造廠，但如果這些工廠因戰爭而癱瘓，全球經濟將會衰退。

正因為如此，威懾至關重要。如果美國、台灣以及日本、菲律賓等國攜手合作，就有機會阻止中國採取軍事行動。但台灣問題核心在於，當世界其他地區擔憂台海戰爭風險時，許多台灣民眾似乎並不在意。一些台灣人承認危險的存在，但認為抵抗中國毫無意義，因為毫無希望。

紀思道表示，他詢問擔任記者的台灣朋友，如果台灣遭到中國攻擊的話該怎麼辦？她毫不猶豫地回答：「投降。」另一名商界朋友則說，預計10年後台灣將落入中國控制之下，無論是透過戰爭，還是台灣不情願地接受在中國統治下自治的承諾。

然而，紀思道指出，如果說烏克蘭人展現了抵抗強大侵略者的政治意志，台灣則恰恰相反，許多民眾似乎不願意為維護島嶼的獨立和自由做出重大犧牲。這就引出一個根本問題：為什麼美國人要冒著生命危險，花數十億美元去保衛那些顯然不願意做出重大犧牲的台灣人？

最後他提到，美國外交政策的首要任務必須是在不激怒中國的前提下威懾他們。如果戰爭真的爆發，顯然勝利比失敗更好，但這或許會像美國前總統甘迺迪說過的那樣，「即便是勝利的果實，也如同口中的灰燼」。