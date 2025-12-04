紐時專訪被問中國攻台時間表 賴清德曝「這原則」做好準備

即時中心／梁博超報導

《紐約時報》年度政經論壇「DealBook Summit」登場，總統賴清德也以特邀貴賓身分接受視訊專訪，在台灣時間今（4）日凌晨播出。被問到解放軍攻台時間表，賴清德強調台灣必須做「最壞的打算」、同時做「最好的準備」，不管中國和時要採取動作，「台灣一定要先做好準備」；他也表示，台灣一定會保護自己國家，同時維護區域和平穩定。

主持人問到，上週賴清德公布台灣新的國防特別預算高達新台幣1.25兆元（400億美元），打算購買更多美國武器以試圖嚇阻中國入侵台灣，「是否看到一些指標，或是有什麼新的指標，認為中國侵略台灣的威脅正在升高？」

賴清德對此強調，中國對台灣的軍演越來越頻繁，強度也越來越強，甚至已經跨出第一島鏈，已影響到印太區域。另外，中國對台統戰滲透也越來越厲害，基於保護國家安全，同時善盡維護台海和平穩定的責任，因此提出國防特別預算。

「我們篤信，和平無價，戰爭沒有贏家」，賴清德直言，對和平有理想，但不能夠有幻想，「和平必須要靠實力才能夠獲得」，所以台灣一方面提高國防預算、強化國防力量，另一方面也減少對中國依賴，強化經濟韌性。「2010年台灣對外投資有高達83.8％投資在中國，但是在去年只剩下7％左右。」另外，台灣也跟民主陣營站在一起，發揮肩並肩的力量，發揮嚇阻的效果，以備戰來達到避戰，來達到和平的目標。

賴清德直言，對和平有理想，但不能夠有幻想，「和平必須要靠實力才能夠獲得」。（圖／總統府提供）

主持人追問，中國國家主席習近平曾表示，解放軍的目標是在2027年前具備以武力奪取台灣的能力；先前賴清德也提到，北京正加速為可能的入侵行動做準備。「那麼，您認為北京現在的時間表是什麼？」

賴清德表示，台灣必須做「最壞的打算」，同時做「最好的準備」，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備，這是我們基本的原則。他要利用這個機會，除了向國際社會表達，台灣一定會做好保護自己國家，同時維護區域和平穩定的立場，也非常感謝國際社會，包括G7、美國總統、日本的政治領袖等，大家都關注台海和平穩定並且強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。

賴清德認為，這些國際領袖的共同主張，對於台灣社會的穩定以及區域的和平發展是有莫大的幫助，非常希望台灣能夠跟國際社會共同維護整個以規則為基礎的國際秩序。

若中國入侵台灣，美國會有多大機會協防台灣？賴清德直言，台灣與美國雖然沒有正式的邦交關係，但仍非常感謝美國國會通過《台灣關係法》，也感謝當年雷根總統提出對台六項保證。「數十年來，美國政府及國會跨黨派對台灣都提供強而有力的支持，因此台灣與美國的關係的確是堅如磐石。」

而在川普總統上任後，對台灣的各項合作並沒有中斷，甚至有增加的趨勢，「我們非常期待能與美國透過這一次的關稅談判，不僅解決美國所需要的貿易逆差問題，也可以深化台灣與美國的經貿關係，更進一步強化美國與台灣的友盟關係。」

被問到如何看待當前烏克蘭的局勢，以及美國在其中所扮演的角色？賴清德重申「台灣和烏克蘭人民站在一起」，非常希望這一場不理性、沒有正當性的戰爭能儘快結束，讓烏克蘭人民能脫離痛苦。「但是戰爭的結束，我們也希望能尊重烏克蘭的國家尊嚴，還有烏克蘭人民的福祉，同時也能避免後續的戰爭。」

