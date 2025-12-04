紐時專訪賴總統：台灣是全球半導體關鍵角色

總統賴清德接受《紐約時報》專訪。(總統府)

總統賴清德近日接受《紐約時報》交易錄峰會（DealBook Summit）主持人索肯視訊專訪，談及台美關係、兩岸情勢及半導體產業全球布局。





他強調，半導體並非單一國家的產業，而是一個跨國合作的完整生態系。台灣擁有全球領先的晶片製造能力，但美國在研發與市場、日本在材料與設備、荷蘭在光刻技術等方面皆不可或缺，因此「半導體是全世界共同的資產」。





對於美國總統川普希望未來能在台灣協助下於美國製造全球 40% 至 50% 的晶片，賴清德表示台灣「基本上是贊成的」，並支持台積電與台灣半導體產業前進美國、日本與歐洲。他強調，台灣願意協助美國推動再工業化，也樂意在 AI 時代成為美國的重要合作夥伴。

賴總統指出，川普欲加速美國半導體產能的動機可以理解，但能否達成目標，也取決於美國在土地、水電、人才與行政效率上的配套。他認為若美方提升效率，台灣的協力將使目標「自然而然可以達到」。





至於先進晶片是否應出口中國，賴清德以 2000 年代台灣社會曾激辯是否讓先進製程赴中為例指出，最終「不宜前往」的共識證明是正確決策，否則今日的台灣半導體優勢將難以維持。他強調，台美深化經貿談判有助台灣融入美國經濟體系並促進全球繁榮。