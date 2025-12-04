紐時專訪鄭麗文「曾支持台獨的台灣反對黨領袖、如今轉向中國」

國民黨主席鄭麗文11月30日出席秋鬥遊行。李政龍攝



國民黨今年10月舉行黨主席選舉，出身民進黨、曾參與野百合學運的鄭麗文當選。她近日接受美國《紐約時報》專訪，主張台灣應與北京和解，「我不認為時間站在台灣這邊」，並宣稱美國總統川普也會認同她的觀點。

這篇題為《曾支持台獨的台灣反對黨領袖，如今轉向中國》（Taiwan’s Opposition Leader, Once for Independence, Turns Toward China）的專訪4日刊載於紐時網站，開頭介紹鄭麗文的早期背景，包括參與學運、主張台獨及抨擊國民黨等。

廣告 廣告

紐時：鄭麗文是近年最具爭議的在野黨領袖

報導指出，如今令人側目的是，鄭麗文已成為她昔日厭惡的國民黨主席。她在10月贏得黨主席選舉後，上月還到國民黨威權時期領袖蔣介石的陵寢前鞠躬，而她過去曾對蔣介石極盡批評。如今她表示，台灣人民應該自豪宣示自己同時也是中國人。

鄭在國民黨內迅速崛起，並急切主張與北京和解，使她成為台灣近年來最具爭議、也可能帶來重大衝擊的在野領袖。

她的主張也可能引發華府不安。美國是台灣國防的重要支持者，而立法院即將審議總統賴清德提出未來八年增加400億美元軍費的計畫。

該計畫主要用於自美國採購武器，也將成為鄭上任後面臨的第一項重大政治考驗。鄭尚未明確表示是否反對增加軍費，但質疑台灣是否負擔得起，以及武器採購究竟能否保障和平，或反而升高緊張情勢。她指控賴清德正魯莽地將台灣海峽變成「火藥庫」。

56歲的鄭麗文早在20多年前便放棄台灣獨立理念。她表示，這是基於她愈來愈堅信，該目標既不切實際又危險。她主張，台灣必須承認自己在歷史上屬於中國的一部分，否則將冒著與北京爆發毀滅性戰爭的風險，而北京聲稱台灣是其既有領土。

接受紐時專訪「我不認為時間站在台灣這邊」

鄭麗文在台北國民黨中央黨部接受《紐約時報》訪問時表示：「我不認為時間站在台灣這邊。中國大陸的快速崛起意味著其國力已不同於4年前，更遑論與10年前相比。」

對國民黨而言，鄭麗文代表一場大膽賭注。國民黨在過去三次總統大選皆敗給民進黨，賴清德主張台灣是個主權獨立國家，應與中國保持距離。

紐時指出，鄭麗文之所以贏得黨主席，是因黨內渴望一位善戰領袖，並認同她所聲稱國民黨變得過於怯懦的說法。她在造勢場合常以不看稿的方式發表激情演說，並表示在學生政治時期鍛鍊出這份能力。

然而，黨內部分人士擔心，她傾向擁抱中國的立場將讓中間選民感到不安。民調顯示，僅約三分之一台灣民眾認同自己同時具有中國人身分。

國民黨前立委、現任哈德遜研究所高級研究員許毓仁表示：「她是試圖打破黨內停滯的異類領袖。她的意識形態一致，措辭犀利，但在面對施壓日增的北京時，這對台灣而言可能存在政治風險。」

台灣國安官員表示，有跡象顯示，中國共產黨在選舉中為鄭麗文助攻，包括透過疑似與中國相關的社群帳號，以某種協同方式在社群平台提升她的聲量。鄭否認指控，並稱這是酸葡萄心態。

鄭麗文勝選後，中國國家主席習近平向她發出賀電，被視為北京明確表態支持。

北京支持？鄭麗文對下屆國民黨總統候選人有話語權

鄭麗文目前正準備帶領國民黨迎戰明年的地方選舉以及2028年總統大選。她未必會成為下屆總統候選人，其他政治人物更受青睞，但她很可能對該黨下次選舉的政策路線握有關鍵話語權。

鄭麗文表示，若賴清德再度當選，習近平可能認定和平對話不再可行，中國「將別無選擇，只能以自己的方式處理台灣問題」，暗示恐有戰爭。

鄭麗文相信，她的論點將在台灣選民之間獲得更多支持。她表示，台灣仍需與美國維持強大關係，但她指出，川普對台課徵20%關稅，並施壓台灣，將有如台灣經濟王冠上寶石的半導體產能移往美國，已加深民眾對華府意圖的懷疑。

她指出，坊間有人質疑，「美國是否把台灣當成棋子，在適當時機用來挑釁中國共產黨？」這種觀點與北京敘事一致，北京指控華府利用台灣牽制中國。

黨內人士：不同於歷任前主席 鄭麗文對美國觀點不同

曾協助鄭麗文競選的國民黨前立委李德維表示，國民黨過往領袖多曾在美求學多年，對美國抱持深厚敬意。然而鄭僅在美停留一年，並不具相同心態。

李表示：「在她眼中，美國已不再是世界的中心。」

鄭麗文在成為黨主席前便已引發爭議。她10月接受德國之聲訪問時聲稱，俄羅斯總統普丁「透過民主選舉贏得連任」，儘管有證據顯示該選舉毫無真正競爭。

批評者說，鄭麗文的說法顯示她受北京觀點影響，將俄羅斯視為遭西方霸凌的受害者。他們指控她對中國意圖抱持同樣的天真態度。民進黨發言人吳崢表示，鄭麗文「對中國明顯的侵略視若無睹，反而責怪受害者台灣」。

這些言論凸顯她政治軌跡的巨大轉變。鄭麗文的政治旅程始於迥然不同的背景，她出身於一位隨國民黨來台的外省軍人父親與一名台灣本省母親之家，在台灣南部長大。1980年代，她就讀台灣大學法律系時，反叛自身軍眷背景，全力投入台灣本土意識與自主運動。

她曾在1988年的一場演說中說：「一代又一代的統治者來了又走，只是不斷加深對台灣人民的壓迫。今天，國民黨是最可惡的統治者。」

之後，鄭麗文加入民進黨。熟識她多年的媒體人尹乃菁表示，她於2002年因不滿民進黨在陳水扁政府下的腐敗與不容異議而退黨。批評者則稱，鄭麗文離開民進黨，是因她對黨內人士提出無根據指控而遭懲處。

鄭麗文於2005年加入國民黨，認定唯有國民黨才能務實化解與北京的緊張關係。同年，她隨時任黨主席連戰赴中國訪問，這是1949年後國民黨主席首次訪中。

如今成為黨主席的鄭麗文表示，她願意與中國領導人會面。她說，由於中國拒絕與台灣政府對話，國民黨必須成為台灣與中國的溝通管道。她還說，相信川普也會認同此觀點。

她說：「他（川普）相信，所有問題都能透過談判獲得最佳解決。」

更多太報報導

耐人尋味！川普關稅陰影下 普丁訪印度莫迪機場親迎

哈瑪斯未歸還人質只剩1人 倒數第2具遺體比對確認為泰國農工

美國「群聊門」事件調查報告：赫格塞斯分享敏感訊息、恐危及美軍安全