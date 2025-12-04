紐時專訪鄭麗文「曾支持台獨的台灣反對黨領袖、如今轉向中國」
國民黨今年10月舉行黨主席選舉，出身民進黨、曾參與野百合學運的鄭麗文當選。她近日接受美國《紐約時報》專訪，主張台灣應與北京和解，「我不認為時間站在台灣這邊」，並宣稱美國總統川普也會認同她的觀點。
這篇題為《曾支持台獨的台灣反對黨領袖，如今轉向中國》（Taiwan’s Opposition Leader, Once for Independence, Turns Toward China）的專訪4日刊載於紐時網站，開頭介紹鄭麗文的早期背景，包括參與學運、主張台獨及抨擊國民黨等。
紐時：鄭麗文是近年最具爭議的在野黨領袖
報導指出，如今令人側目的是，鄭麗文已成為她昔日厭惡的國民黨主席。她在10月贏得黨主席選舉後，上月還到國民黨威權時期領袖蔣介石的陵寢前鞠躬，而她過去曾對蔣介石極盡批評。如今她表示，台灣人民應該自豪宣示自己同時也是中國人。
鄭在國民黨內迅速崛起，並急切主張與北京和解，使她成為台灣近年來最具爭議、也可能帶來重大衝擊的在野領袖。
她的主張也可能引發華府不安。美國是台灣國防的重要支持者，而立法院即將審議總統賴清德提出未來八年增加400億美元軍費的計畫。
該計畫主要用於自美國採購武器，也將成為鄭上任後面臨的第一項重大政治考驗。鄭尚未明確表示是否反對增加軍費，但質疑台灣是否負擔得起，以及武器採購究竟能否保障和平，或反而升高緊張情勢。她指控賴清德正魯莽地將台灣海峽變成「火藥庫」。
56歲的鄭麗文早在20多年前便放棄台灣獨立理念。她表示，這是基於她愈來愈堅信，該目標既不切實際又危險。她主張，台灣必須承認自己在歷史上屬於中國的一部分，否則將冒著與北京爆發毀滅性戰爭的風險，而北京聲稱台灣是其既有領土。
接受紐時專訪「我不認為時間站在台灣這邊」
鄭麗文在台北國民黨中央黨部接受《紐約時報》訪問時表示：「我不認為時間站在台灣這邊。中國大陸的快速崛起意味著其國力已不同於4年前，更遑論與10年前相比。」
對國民黨而言，鄭麗文代表一場大膽賭注。國民黨在過去三次總統大選皆敗給民進黨，賴清德主張台灣是個主權獨立國家，應與中國保持距離。
紐時指出，鄭麗文之所以贏得黨主席，是因黨內渴望一位善戰領袖，並認同她所聲稱國民黨變得過於怯懦的說法。她在造勢場合常以不看稿的方式發表激情演說，並表示在學生政治時期鍛鍊出這份能力。
然而，黨內部分人士擔心，她傾向擁抱中國的立場將讓中間選民感到不安。民調顯示，僅約三分之一台灣民眾認同自己同時具有中國人身分。
國民黨前立委、現任哈德遜研究所高級研究員許毓仁表示：「她是試圖打破黨內停滯的異類領袖。她的意識形態一致，措辭犀利，但在面對施壓日增的北京時，這對台灣而言可能存在政治風險。」
台灣國安官員表示，有跡象顯示，中國共產黨在選舉中為鄭麗文助攻，包括透過疑似與中國相關的社群帳號，以某種協同方式在社群平台提升她的聲量。鄭否認指控，並稱這是酸葡萄心態。
鄭麗文勝選後，中國國家主席習近平向她發出賀電，被視為北京明確表態支持。
北京支持？鄭麗文對下屆國民黨總統候選人有話語權
鄭麗文目前正準備帶領國民黨迎戰明年的地方選舉以及2028年總統大選。她未必會成為下屆總統候選人，其他政治人物更受青睞，但她很可能對該黨下次選舉的政策路線握有關鍵話語權。
鄭麗文表示，若賴清德再度當選，習近平可能認定和平對話不再可行，中國「將別無選擇，只能以自己的方式處理台灣問題」，暗示恐有戰爭。
鄭麗文相信，她的論點將在台灣選民之間獲得更多支持。她表示，台灣仍需與美國維持強大關係，但她指出，川普對台課徵20%關稅，並施壓台灣，將有如台灣經濟王冠上寶石的半導體產能移往美國，已加深民眾對華府意圖的懷疑。
她指出，坊間有人質疑，「美國是否把台灣當成棋子，在適當時機用來挑釁中國共產黨？」這種觀點與北京敘事一致，北京指控華府利用台灣牽制中國。
黨內人士：不同於歷任前主席 鄭麗文對美國觀點不同
曾協助鄭麗文競選的國民黨前立委李德維表示，國民黨過往領袖多曾在美求學多年，對美國抱持深厚敬意。然而鄭僅在美停留一年，並不具相同心態。
李表示：「在她眼中，美國已不再是世界的中心。」
鄭麗文在成為黨主席前便已引發爭議。她10月接受德國之聲訪問時聲稱，俄羅斯總統普丁「透過民主選舉贏得連任」，儘管有證據顯示該選舉毫無真正競爭。
批評者說，鄭麗文的說法顯示她受北京觀點影響，將俄羅斯視為遭西方霸凌的受害者。他們指控她對中國意圖抱持同樣的天真態度。民進黨發言人吳崢表示，鄭麗文「對中國明顯的侵略視若無睹，反而責怪受害者台灣」。
這些言論凸顯她政治軌跡的巨大轉變。鄭麗文的政治旅程始於迥然不同的背景，她出身於一位隨國民黨來台的外省軍人父親與一名台灣本省母親之家，在台灣南部長大。1980年代，她就讀台灣大學法律系時，反叛自身軍眷背景，全力投入台灣本土意識與自主運動。
她曾在1988年的一場演說中說：「一代又一代的統治者來了又走，只是不斷加深對台灣人民的壓迫。今天，國民黨是最可惡的統治者。」
之後，鄭麗文加入民進黨。熟識她多年的媒體人尹乃菁表示，她於2002年因不滿民進黨在陳水扁政府下的腐敗與不容異議而退黨。批評者則稱，鄭麗文離開民進黨，是因她對黨內人士提出無根據指控而遭懲處。
鄭麗文於2005年加入國民黨，認定唯有國民黨才能務實化解與北京的緊張關係。同年，她隨時任黨主席連戰赴中國訪問，這是1949年後國民黨主席首次訪中。
如今成為黨主席的鄭麗文表示，她願意與中國領導人會面。她說，由於中國拒絕與台灣政府對話，國民黨必須成為台灣與中國的溝通管道。她還說，相信川普也會認同此觀點。
她說：「他（川普）相信，所有問題都能透過談判獲得最佳解決。」
更多太報報導
耐人尋味！川普關稅陰影下 普丁訪印度莫迪機場親迎
哈瑪斯未歸還人質只剩1人 倒數第2具遺體比對確認為泰國農工
美國「群聊門」事件調查報告：赫格塞斯分享敏感訊息、恐危及美軍安全
其他人也在看
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 197
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 470
陸日緊張逼出聯合利劍-C？ 吳子嘉：現在情況真的非常緊張
日本首相高市早苗先前喊出「台灣有事」論，引發陸日外交紛爭，有媒體引述國安人士分析，若大陸未來一週仍無破解僵局的台階，不排除啟動「聯合利劍-C」軍演。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉分析指出，「根據大陸官媒文章，現在的情況真的非常緊張」。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 86
李全教議長賄選案藏綠營未爆彈 陳亭妃忠誠度成台南選戰變數
2014 年底的台南市議會議長選舉，本被視為綠營穩操勝券，民進黨席次過半，但最終卻由國民黨籍的李全教逆轉勝出。檢調事後偵辦，認定李全教透過六名白手套向多名無黨籍及民進黨議員期約行賄，2016 年遭法院判處「行求賄賂罪」，並宣告當選無效，使當屆議會版圖被迫重整。選後...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 46
喊話習近平「別只想擴張領土」賴清德：台灣願助中國解決經濟問題
[Newtalk新聞] 賴清德總統日前指出中國國家主席習近平目標2027具備以武力奪取台灣的能力，他3日登上紐約時報DealBook Summit專訪時再次強調，台灣必須做最壞打算並做最好準備，不管中國解放軍什麼時候採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本原則；他也喊話習近平，別只想著如何擴張領土，要思考如何照顧好中國人民，台灣很樂意協助中國解決經濟問題。 賴清德被問到北京怎麼看北京現在的「時間表」時回答，台灣必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本的原則。他也要利用這個機會向國際表達，台灣一定會保護好自己國家，同時維護區域和平穩定的立場。 賴清德表示，非常感謝國際社會，包括G7、美國總統、日本的政治領袖等，大家都關注台海和平穩定並且強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，這些國際領袖的共同主張對於台灣社會的穩定以及區域的和平發展是有莫大的幫助，我們非常希望台灣能夠跟國際社會共同維護整個以規則為基礎的國際秩序。 至於如何看待中國經濟？是否影響習近平對台手段？賴清德坦言，中國目前的經濟的確非常不好，台灣今年經濟成長率預計高達新頭殼 ・ 14 小時前 ・ 131
陳琬惠參戰宜蘭縣長 吳宗憲喊祝福：藍白誰也不是誰的小弟
2026地方大選在即，民眾黨選決會昨決議將徵招宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長。對此，也有意參選宜蘭縣長的國民黨立委吳宗憲今（3）日受訪表示，「國民黨、民眾黨誰也不是誰的小弟」，並強調，在野黨在相同戰場會並肩作戰，一定會好好合作。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 45
國台辦批美國干涉中國內政 外交部霸氣反嗆
[NOWnews今日新聞]美國總統川普(DonaldTrump)美東時間2日簽署《台灣保證落實法案》(TaiwanAssuranceImplementationAct)。中國國台辦痛批，「粗暴干涉中國...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 60
戴瑋姍、卓冠廷請辭獲准 賴清德宣布由「他」回任發言人
即時中心／顏一軒、陳治甬報導身兼民進黨主席的總統賴清德今（3）日在中常會中宣布，組織部主任張志豪、發言人卓冠廷與戴瑋姍因將投入明（2026）年的地方議員選舉，已向他請辭，未來綠委李坤城將回任中央黨部發言人，期盼他能襄助秘書長徐國勇的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。民進黨今日下午召開第21屆第57次中常會，由黨發言人韓瑩會後轉述賴主席致詞。賴清德指出，中央黨部組織部張志豪主任，以及黨部發言人卓冠廷、戴瑋姍因將投入明年地方議員選舉，已經辭去中央黨部的職務。綠委李坤城將回任民進黨發言人。（圖／民視新聞）賴清德說，3人在黨中央任職期間，無論是在黨務的推動，還是政策的宣導、議題的辯護，都給予黨很大的幫助；他謹代表中央黨部，向3位優秀的同志表達感謝，謝謝他們這段時間以來的辛勞付出。他並提醒有意投入明年地方公職選舉的黨工同仁，依黨部《公職候選人提名條例》第六條的規定，應在12月24日前提出辭職，同時宣布李坤城將接任黨部發言人。談及李坤城的各項條件與經歷，賴清德則表示，李委員中央地方歷練完整，曾經擔任新北市議員、議會黨團總召，也擔任過黨部發言人，與立院黨團副幹事長，不僅了解地方脈絡，也熟悉政策溝通，期待他回任黨部發言人團隊後，能夠與吳崢、韓瑩兩位發言人，共同襄助徐國勇的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。原文出處：快新聞／戴瑋姍、卓冠廷請辭獲准 賴清德宣布由「他」回任發言人 更多民視新聞報導回到日治時代？中國否認《舊金山和約》 林楚茵：高市戳破中共「國王新衣」台中男稱「喝20包毒咖啡」闖游泳池 持槍朝6歲女童扣扳機藍白擋下財劃法、國防特別條例 卓榮泰懇託：讓公務員好好執行民視影音 ・ 1 天前 ・ 12
賴清德示警「愛國者治台」 遭嗆「現在是害台者治台」
總統賴清德2日發出嚴正警告，指在野黨若接受中國要求的九二共識及一個中國原則，未來恐淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。同日晚間，國民黨副主席蕭旭岑隨即強硬回應，台灣現在就是「害台者治台」，批評賴政府推動龐大軍購預算排擠民生需求，並指責賴清德政府將台灣推向戰爭邊緣。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 216
民進黨高雄市長初選4搶1 謝寒冰：派系角力恐生變數
2026年高雄市長選舉民進黨初選競爭激烈，立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩皆表態參選。資深媒體人謝寒冰在政論節目分析，邱議瑩獲得前總統蔡英文、陳水扁及前行政院長蘇貞昌力挺，但身兼民進黨主席的總統賴清德支持的是賴瑞隆，無論最後誰出線，對綠營都將造成許多變數。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
1.25兆國防條例被「暫緩列案」 綠營：遂行習近平指令
政治中心／綜合報導總統賴清德提出的1.25兆國防特別條例，在立法院程序委員會中被國民黨團"暫緩列案"，包含行政院版財劃法、立委赴中報備也持續被擋。綠營痛斥藍營惡擋國安法案，卻在院會把離島自貿區逕付二讀、給中國洗產地的機會，痛斥他們不敢討論，只顧著遂行習近平指令。民視 ・ 1 天前 ・ 36
美國跨黨派挺台法案生效了！吳思瑤羨慕：唯獨台灣的在野黨不忠誠
即時中心／高睿鴻報導台美關係持續深化，美國總統川普（Donald Trump）昨（2）正式簽署，國會日前通過的《台灣保證實施法》（Taiwan Assurance Implementation Act）；根據法案，國務院未來要定期檢視、更新，與台灣交往的相關規範，甚至要求提出計畫，「解除」兩國交往的現存限制。民進黨立委吳思瑤今（3）日也做出回應，直言說，挺台灣、抵禦中國的威權霸凌，顯然已是世界各國的現在進行式；為何唯獨在台灣內部，卻有不忠誠的在野黨？民視 ・ 23 小時前 ・ 79
高雄民調差異大！AI分析：要看「這版本」
[NOWnews今日新聞]民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，近日有民調指出，綠營4位欲出戰的候選人，都大幅領先藍委柯志恩，然而TVBS民調1日顯示，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 30
蘇柏興將就任藍營中市黨部主委 清查名冊避免偽造文書事件重演
國民黨中市黨部主委蘇柏興將於7日黨中央在中央公園的黨慶及布達儀式正式就任，蘇柏興表示，他的任務除了讓下屆議員席次單獨過半，中市長繼續由國民黨籍擔任，另一重要任務就是清查黨員，除了找回失聯黨員，並將已往生的黨員除名，避免此次連署罷免民進黨立委遭司法單位以偽造文書而起訴事件再發生。自由時報 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
川普簽「台灣保證實施法案」 打破美台互動紅線 破除疑美論 打破北京如意算盤 中日關係緊張 中共恐發動「聯合利劍-C」｜全球聊天室｜#鏡新聞
中國不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，要求收回，還對日本進行一系列的軍事、外交施壓。今年12/13南京大屠殺公祭日，中共恐怕會發動「聯合利劍-C」軍演，對周圍國家，進行施壓。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
林佳龍揭《台灣保證落實法案》核心重點：台美關係穩健深化
美國國會日前通過《台灣保證落實法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）今天將這項法案簽署成法。外交部長林佳龍在臉書發文，台美關係穩健深化！感謝美國國會通過《台灣保證落實法案》。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
藍白擋下財劃法、國防特別條例 卓榮泰懇託：讓公務員好好執行
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導立法院程序委員會昨（2）日封殺行政院所提之1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案及《財劃法》修正案。對此，行政院長卓榮泰今（3）日表示，只有通過明年的中央政府總預算（案）跟（院版）財劃法（修正），才能讓國家的建設透過政策與預算，讓所有模範公務員好好去執行。今日下午2時30分，卓榮泰前往行政院人事行政總處公務人力發展學院，出席「114年行政院模範公務人員頒獎典禮」，並於行程中短暫接受媒體聯訪。記者提問，怎麼看藍白擋下國防預算跟《財劃法》？對此，卓榮泰指出，今天要請模範公務人員大家一起更加努力，因為很多的公務人員都為全國的國人在努力、在奉獻，只有通過明年的中央政府總預算（案）跟（院版）財劃法（修正），「才能讓我們好好的把國家的建設透過政策跟預算，讓這些所有的模範公務人員好好去執行；對福國利民的政策，我們才有所表現」。對此，民進黨立委吳思瑤則表示，總統國防特別條例被擋、政院版《財劃法》被擋第2次、國安法案被擋722次，執政黨議案連列案都被擋，法案連掛號都不給！她怒批，是要卑劣到什麼程度？藍白法案要過就過，連討論都懶！執政黨法案要擋就擋，連討論都不給！藍白立委尸位素餐，不想討論法案是你家的事！民進黨團認真負責，想討論法案也不行？民生、國安全都擋，不審法案，那延會要幹嘛？原文出處：快新聞／藍白擋下財劃法、國防特別條例 卓榮泰懇託：讓公務員好好執行 更多民視新聞報導打擊毒品絕不妥協！ 卓揆親臨緝毒成果記者會陳玉珍版「離島條例」逕付二讀！陳培瑜怒問：到底要幫中國開多大的門？傳核二、核三可能重啟 朱立倫這樣看民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
川普簽署「台灣保證實施法案」 港媒示警：台獨催命符
美國總統川普2日宣布，已簽署《台灣保證實施法案》，要求國務院定期檢視、更新、改善與台灣往來相關規範的法案正式生效，包括任何後續相關文件，至少每5年需審查一次，並於審查完成90天內向國會提交報告。外界解讀，此舉可能為美台間更高級別的官方交流鋪平道路，但將觸碰中國大陸紅線，招來反制。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 4
高市早苗稱日本「立場沒變」仍沒用? 北京怒批 : 敷衍搪塞 絕不接受
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗昨 ( 3 ) 日在參議院全體會議上援引 1972 年《中日聯合聲明》，表示「理解和尊重」。在今 ( 4 ) 日的中國外交部例行記者會中，有記者提問稱，有媒體認為日方是承認中國政府關於「台灣是中國領土不可分割的一部分」的立場。中方對此有何評論？ 對此，中國外交部發言人林劍指出，據核實，有關報導不準確。高市首相本人只提及日方在台灣問題上的基本立場如 1972 年《中日聯合聲明》所述，這一立場沒有變化，僅此而已。 「中方的態度是明確的，我們敦促日方切實反思糾錯，撤回高市首相錯誤言論。」林劍表示，面對歷史檔案記得清清楚楚、白紙黑字寫得明明白白的原則問題，面對中方連日來的多次質問和日本國內國際社會的批評，高市首相仍然只是用立場沒有變化來敷衍搪塞，中方對此絕不接受。 中國外交部發言人林劍。 圖 : 翻攝自北京日報 「既然高市首相稱日方在台灣問題上的基本立場如 1972 年《中日聯合聲明》所述，那麼她能準確完整重申 1972 年《中日聯合聲明》所述的內容嗎？為什麼日方就是刻意不肯講清楚既有的承諾和法律義務，這背後到底是什麼邏輯和居心，日方也需要給中方和國際社新頭殼 ・ 7 小時前 ・ 2
新北選戰白熱化 黃暐瀚：無懸念「他」將大戰蘇巧慧
即時中心／林韋慈報導資深媒體人黃暐瀚今（3）日在臉書發文表示，外界關注的國民黨新北市人選已無懸念。台北市副市長李四川在接受他採訪時指出，民調第一就承擔，明年初選時間一到，他會去登記，有觀眾留言表示，新北市民很幸福，有許多不錯的選擇。民視 ・ 14 小時前 ・ 7