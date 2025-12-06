紐時專訪鄭麗文：近年台灣最爭議反對黨領袖

▲國民黨主席鄭麗文接受美國《紐約時報》專訪直言，由於中國迅速崛起，因此「我不認為，時間站在台灣這邊」。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文接受美國《紐約時報》專訪，文中介紹鄭麗文由綠轉藍的背景，曾大力主張台獨，如今卻變成國民黨主席，希望兩岸能恢復交流。她在專訪中也直言，由於中國迅速崛起，因此「我不認為，時間站在台灣這邊」。

《紐時》描述，鄭麗文從早年的激進台獨學生領袖，轉變為主張與北京和解的國民黨主席，令台灣政壇震撼。她曾痛批國民黨是「殖民者」，如今卻在當選黨魁後向蔣介石致敬，並公開宣稱台灣人也應認同自己是中國人。她的急遽轉向，使她成為近年台灣最具爭議、也最具顛覆性的反對黨人物。

《紐時》說，鄭麗文的立場可能讓美國不安，尤其立法院即將審查總統賴清德提出的400億美元軍費增加案。她雖未明言反對，但質疑台灣是否負擔得起、軍購是否能真正維持和平，甚至指控賴清德把台海推向「火藥桶」。

《紐時》報導，56歲的鄭麗文在20多年前放棄台獨，認為此目標既不切實際又危險，強調台灣若不承認自身歷史與中國相連，就可能面臨戰爭。她表示，中國崛起速度極快，「時間已不站在台灣這邊」。

國民黨連三次在總統選舉落敗，黨內基層渴望更有戰鬥力的領袖，使她得以出線。然而，中間選民對她的親中立場存疑。民調顯示僅三分之一台灣人仍部分認同自己也是中國人。她警告若賴清德再度執政，習近平可能認定和平已無可能，將以其他方式「處理」台灣。

鄭麗文在專訪中說，相信自己的主張終將獲得更多支持。她強調台美關係仍重要，但川普對台灣施加高關稅、要求半導體產能外移，正促使部分台灣人重新思考美國的真正意圖。

資料來源：紐約時報中文網

