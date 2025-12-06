紐時批川普第2任：利益至上 民主靠邊站

紐約時報五日報導說， 美國最新版國家安全戰略（ＮＳＳ）出爐，將總統川普第二任的外交哲學赤裸裸攤開，即「利益至上、民主靠邊站」。

美國只聚焦輸出商品

比起川普第一任的ＮＳＳ，最新版的轉變令人瞠目結舌。川普在二○一七年的ＮＳＳ還將世界描繪為「自由社會對抗壓迫體制」戰場；這次卻明言，「我們尋求與各國和平的商業關係，不強加與其他國家傳統及歷史大相逕庭的民主或其他社會變革」。一言以蔽之，他主政下的美國不再輸出價值，只聚焦輸出商品。

廣告 廣告

拉美國家必須將大合約免招標直接交給美企；台灣的重要性只剩半導體與航道；富裕的波斯灣君主國家再也不用被華府「教訓」人權。美國自豪的自由世界領袖形象徹底消失，取而代之的是只想從弱國身上撈好處的「美國優先」強權。

此次歐洲被批最重，指稱歐洲因移民而面臨文明滅絕，歐洲國家主流領袖踐踏民主基本原則壓制反對派，美國將培養歐洲的「抵抗勢力」。瑞典前總理、前外長畢爾德怒斥，這份ＮＳＳ站在歐洲極右翼的更右邊。美國副總統范斯二月才痛批德國打壓國內的極右翼，如今白宮將這種立場寫入國策。

中東政策更徹底棄守人權。這次要求停止「教訓」波灣君主國放棄傳統與歷史政體的「誤入歧途實驗」，將整個中東定位為國際投資的來源與目的地。二○一八年沙烏地阿拉伯籍華盛頓郵報記者哈紹吉分屍案事發時，時任總統的川普那句「這種事難免會發生」，現在也成為美國官方立場。

尤其拉美部分最露骨。此次表明「重申並執行門羅主義」，美國外交官的首要之務是替美企拿下重大政府合約，還得是無需招標、直接指定美企的方式。對最依賴美國的國家，華府要開最大槓桿逼迫就範。這已不是外交、而是敲竹槓。

台灣也遭「去價值化」

華府長期視為「民主燈塔」的盟友以色列及台灣，這次也遭「去價值化」，絕口不提以台的民主發展，只強調對美國經濟的重要性。

此次對中俄的態度也大幅軟化。俄羅斯不再被稱為敵人，載明美國的「核心利益」是讓俄烏戰爭迅速停火，好重建美俄戰略穩定。中國大陸則被定位為美國的商業競爭對手，呼籲美中建立真正互利的經濟關係，甚至認為避免台海戰爭的主要理由，在於會對美國經濟造成重大影響。

拜登政府白宮國安會中國主任秦江南表示，川普第二任ＮＳＳ傳達給北京的訊息，比拜登或川普第一任的ＮＳＳ都更讓人開心。美國國內對這次的內容評價兩極，儘管ＮＳＳ並不具拘束力，但已明白告訴世人：自今年起的美國，不再佯裝是「普世價值」的守護者，只想當個更嚴厲、更精打細算的交易者。

【看原文連結】

更多udn報導

男人只愛大胸部？八點檔女神 遭男友強逼動刀

退休男節儉少外出 五年就花光積蓄瀕破產

最強交換禮物「小到看不清」 網：收到會愛死

迎20歲生日 女團成員突曝完成切胸手術露疤痕