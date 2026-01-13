紐時披露美軍以偽裝民航機搭載武器攻擊運毒船 恐有違反戰爭法之虞

美軍在拉美打擊販運毒品船隻的手法引發爭議，圖為正準備從航艦上起飛，執行打擊任務的美軍F/A-18戰機。（取自DVIDS網站）



美軍自從去年9月起，在五角大廈展開「南方之矛」行動之後，隨即在加勒比海、東太平洋地區，針對疑似進行販運毒品的船隻進行攻擊，迄今已實施35次打擊，至少造成123人喪生，且消息人士更透露，美軍疑似使用並無任何軍事塗裝的民航機，搭載武器進行攻擊任務，此類行為恐已觸犯國際武裝衝突法之中的「背信棄義」原則，構成違法情形。

紐約時報（The New York Times）指出，根據知情美國官員透露，在去年9月一次攻擊時，美軍使用了塗裝為民航機、實則在機身內搭載了彈藥的航空器，該次攻擊造成11人喪生，由於此手段已明顯違反國際法規範，引發各界高度質疑。

使用無法辨識的武器系統進行攻擊 已觸犯「背信棄義」原則

報導指出，即便川普（Donald Trump）政府認定美方和販毒集團之間處於武裝衝突狀態，強調攻擊涉嫌毒品販運船隻的行為合法，但國際之間的武裝衝突法規範之中，明確禁止戰鬥人員偽裝平民，在敵方防備鬆懈下實施攻擊，該原則被稱為「背信棄義」（perfidy）。

已退役的美國空軍副軍法總監、空軍少將萊柏（Steven J. Lepper）表示，若飛機塗裝掩蓋了其具有軍事能力的真實狀態，讓遭受攻擊船隻上的人員，未能意識到必須採取規避行動或是投降才能生存時，依據武裝衝突法的標準，就已構成戰爭罪行。

萊柏強調「刻意掩飾身分是一種背信棄義的行為」，因此「飛行在涉嫌販運毒品上空的飛機，若無法被識別為具有戰鬥能力的航空器，就不應投入攻擊行動」。

爭議事件發生後 美軍改用可被明確辨別的航空器

根據看過任務影像或是曾聽取任務簡報的官員表示，在該次具有爭議性的攻擊中，飛機低空飛掠遭攻擊的船隻，因此船上人員必然能清楚看見，且在首次攻擊之後，有2名倖存者攀附在船體殘骸，並且向飛機揮手，美軍卻再度發動攻擊，使倖存者也遭到擊斃。在之後的行動中，報導表示美軍改用包括MQ-9「死神」（Reaper）攻擊無人機在內，具有明確特徵的軍用航空器，對運毒船進行攻擊。

針對進行戰爭的原則，美國軍方戰爭法手冊就「背信棄義」有詳盡的討論，指出該手段包括了戰鬥人員假扮平民，使敵方「輕忽而未能採取原本必要的防範措施」；美國海軍人員手冊則指出，海上合法戰鬥人員，必須在「符合軍隊榮譽，特別是不使用背信棄義手法的情況下」，才可動用攻擊性武力，並且強調現場指揮官負有「將己方單位與平民進行區別」的「義務」。

報導引述知情人士說法，美軍高階領導層在國會進行閉門簡報時，曾經對此提出涉及「背信棄義」的質疑，然而由於涉及攻擊的航空器資訊被列為機密，因此並未進行公開討論，目前外界爭議則仍然聚焦在美軍攻擊倖存者，導致其身亡一事，是否違反戰爭法禁止攻擊遇難船隻的原則。

對此，五角大廈發言人威爾森（Kingsley Wilson）透過聲明，強調美軍武器庫通過法律相關審查，並無任何違反武裝衝突法的情形，強調軍方「根據任務需求，使用各式標準以及非標準航空器」，且「每1架航空器在進行部署以及投入打擊任務之前，都經過了嚴格的採購程序，確保其符合國內、國際各種標準與規章，其中就包括了武裝衝突法在內」。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）則表示，該次攻擊是在川普指示之下，針對「毒品販運以及幫派暴力活動」進行打擊，並強調「空襲行為完全符合武裝衝突法」。

