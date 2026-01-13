紐時指美對台稅率將降至15% 工商團體盼與日韓同起跑點

紐約時報(New York Times)報導稱台美貿易協議接近完成，其中，對台稅率將降至15%，且台積電至少要在美國額外建5座廠。工商團體今天(13日)多表示，樂見稅率降至15%且不疊加，這將讓台灣出口產業回到與日韓相同的稅率起跑點。

美國對等關稅(Reciprocal Tariff)2025年8月份實際上路至今接近半年，對台仍以暫時稅率20%疊加課稅，紐約時報12日引述幾名知情人士說法指出，台美貿易協議接近完成階段，對台稅率將降至15%，且台積電會增加對美投資，至少將再興建5座廠。

不過，報導也提及，有關台灣輸美半導體是否受貿易擴張法(Trade Expansion Act)232條款影響，還有台積電增加設廠等疑問，仍有待釐清。

對此，全國商業總會理事長許舒博13日指出，目前台美雙方都還沒有確認此事，但對企業界而言，希望至少能將對等關稅的稅率壓低至與日韓一樣，也就是15%且不疊加，進而讓台灣出口產業回到與日韓同一個稅率起跑點，這樣台灣產業相對還可以拚搏。他說：『(原音)我們在乎的是(稅率)多少？我能不能重新開始？我的供應鏈可不可以起來？然後這些產業都會馬上復工。不是在乎說我還要投資美國多少，那不是我們企業界這些企業，中小企業或者傳統產業考量的點，我們也幫不上忙、也講不上話，到時候還是要政府跟台積電他們去表態。』

全國中小企業總會理事長李育家表示，樂見稅率降至15%且不疊加，希望能盡快塵埃落定，掃除產業當前出口美國遭遇的關稅挑戰。而有關紐時報導所提的台積電額外設廠條件，則要由台積電自行說明及評估。不過他也強調，台灣因為有這樣的科技實力，才有辦法談判，希望大家相信政府的決策。(編輯：鍾錦隆)