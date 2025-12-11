紐時指「美國無力保台」軍購買心酸的嗎？

(記者蕭文彥台北報導)紐約時報在12月8日發表社論，揭露美國國防部機密文件「強者簡報」（Overmatch Brief）指出，今時不同往日，解放軍已擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器接近台灣之前，就將那些武器摧毀。國民黨團今(11)上午召開記者會堅決主張，請賴清德總統到國會針對1.25兆元國防特別預算報告，告訴人民1.25兆元國防預算，到底買什麼武器？是否真正具備戰力保存能力？



國民黨團強調，「強者簡報」不是假消息，也不是危言聳聽，而是一記嚴厲的國安警鐘，真正的國家安全，不能被口號壟斷，唯有面對真相、調整戰略、補強自身。台灣要安全，就必須自立自強，先進武器要買得到，也要運得到，更要軍工技術必須回到台灣，能夠生產得出來，台灣才有和平可能。同時國民黨團也認為，兩岸應立即恢復溝通，降低誤判風險；這不是投降，而是務實地保全台灣人民生命財產的安全。



首席副書記長林沛祥表示，根據紐約時報社論明確指出，美軍已無力保衛台灣，先進武器載運抵台灣之前，就可能遭到中共摧毀；甚至連美國最新空母艦福特號，都難在解放軍極音速武器攻擊下倖存。當美國國防部已經承認，20年前的美軍能保台，如今已經沒有把握。當美國高層坦言「每次兵推都輸」，這意味著台灣國安情勢，已經到了不能再靠口號、大內宣催眠人民的地步。但賴政府仍依然用「美台堅若磐石」、「國際挺台不變」的政治語言，掩蓋真正的風險。



林沛祥質疑，美國援台承諾高度不確定，賴政府是否還押注「美軍一定會來」？根據「強者簡報」都揭示美軍可能無法突破解放軍火力，賴政府口中的第一島鏈聯防，是否只是畫餅？政府的備案是什麼？其次，1.25兆元高額國防特別預算到底買了什麼？如果當購買先進武器來不了、運不到，甚至被解放軍摧毀，賴政府編列上兆元國防預算，到底有多少真正能用得上？



林沛祥表示，賴政府缺乏務實避戰策略，台灣不能綁在「單邊押寶」的危險上，美國強化軍事為了避免戰爭，但從蔡政府到賴政府，逐步切斷兩岸溝通管道、拒絕接觸，片面升高風險；真正的國安是「備戰而不求戰、避戰而不畏戰」，而不是單邊挑釁，讓台灣陷入戰爭風險。



因此，國民黨團要求賴總統必須到國會報告，說明1.25兆元國防特別預算到底買了什麼武器？是否真的具備戰力保存能力？國民黨團也認為，既然賴總統投書外媒，宣示增加上兆元國防特別預算，也請再投書外媒，要求美國真正出售先進武器給中華民國政府。如果賴總統不敢要求、買不到先進武器，再多的口號都是紙老虎。



藍委賴士葆認為，具有公信力的美國紐約時報刊出「美國無力保台」的社論，這代表何種意義？意向如何？川普政府的目的，是要台灣付出更多軍購費用，滿足美國要賣的武器。另一個值得觀察的是，川普總統到目前為止，從來沒有說過「如果台灣有事，就是美國有事」，直白地說就是台灣有事美國會出兵保台；但在拜登政府時期，則多次明確表達將會保衛台灣。



賴士葆指出，川普總統一直要向中共領導人習近平示好，期待明年四月川習會能順利進行，替自己在中國政策上能夠加分。川普總統上任後的對中政策，不同於過去幾任美國總統，川普不再扮演世界警察角色，只願意專注「美國再偉大」，其他國家的事要自己去解決，基本上是不再干預。



賴士葆表示，賴政府編列1.25兆元國防特別預算，弔詭的是，過去是美國先告知要出售武器，我們再編列相關預算購買，這次卻未獲知美國要賣何種武器，我們卻要先編預算，等於是開一張空頭支票給美國。賴士葆認為，這完全受制於人，國民黨團當然會要求賴清德總統，必須到國會進行報告，賴士葆個人建議可比照前總統李登輝在國民大會「統問統答」模式，就看賴清德總統願不願意面對國會了！



賴士葆提到，AIT處長谷立言說，「他很願意回答立委們的各種問題。」谷立言同時也提到，「理想終局是兩岸透過對話，尋求雙方可接受的解決方案……」換言之，美方也認為台灣一方面備戰，也要避戰，避戰最好的方式就是兩岸對話、交流。但民進黨政府只押單邊封鎖對話，將大陸視為境外敵對勢力，兩岸交流並不等於投降，唯有降低敵意，才能避免戰爭。



副書記長徐巧芯表示，近期國防部一項招標「RDX海掃更」5.9億元炸藥的得標廠商，竟是一家登記在台南中西區營業項目以室內裝修為主，且營業額0.12億元的福麥公司，儼然是「高登2.0」翻版。徐巧芯指出，「RDX海掃更」炸藥是C4炸藥核心成分，是法規中規定的「爆裂物」或炸藥「組成零件」，屬於管制品。「RDX海掃更」炸藥的爆炸威力是TNT的1.5倍，屬於軍用炸藥，且具有化學危險性，同時也是有毒物質，長期接觸會對神經系統造成損傷，環境部列為「汙染土壤或地下水監測項目」，不屬於一般國際貿易進口程序。



徐巧芯指出，「RDX海掃更」炸藥進口，不是一般貿易商就可以申請進口，必須具備軍方機構(軍備局、兵工廠)、特許廠商(持有事業用爆炸物管理條例規定的輸入許可證號，如軍火代理商、化工大廠) 。得標的福麥公司在生產地欄目填寫「中華民國」，一家裝潢公司有可能生產炸藥嗎？是軍備局的205廠委託製造嗎？更不可能。福麥公司必須走國際貿易取得「RDX海掃更」炸藥，有許可證嗎？根據國防部昨天的新聞稿，仍然沒有說清楚。



徐巧芯說，福麥公司在113年8月9日所登記的營業項目，包括建築批發、建材零售、電器批發零售室內裝潢、住宅大樓開發租售投資興建公共建設、不動產買賣、不動產租賃，連國際貿易都沒有。但到12月30日突然新增了國際貿易五金批發、電子材料、化學材料批發跟機械批發。徐巧芯質疑，一家沒有進口「RDX海掃更」取得炸藥經驗的貿易公司，得標資格是怎麼來的？是否真的具備處理火炸藥的相關許可證？



徐巧芯進一步質疑，國防部在標案上要求原產地是「中華民國」，但實際福麥公司卻是要走國際貿易取得，而對這家公司的資本額、從事裝潢事業、有無相關貿易經驗，以及特許許可證號都不知道的情況下，是否有專業度？是否有國安疑慮？倘若福麥公司有特許資格，是如何取得？還是借殼上市參與投標？徐巧芯提醒國防部，別想用一則短短的新聞稿，就想要矇混過關。



其次，徐巧芯針對有民代將戰爭浪漫化，將現代戰爭用823砲戰相比擬，稱前線作戰，本島仍舊照常上班、上學，這種美化戰爭的行為，給予最嚴厲譴責。徐巧芯指出，在全球反戰浪潮下，這位民代的說法非常不合時宜，而且1958年的823砲戰，中共只有傳統火炮，現在的解放軍擁有短程、中程、洲際各類型導彈，射程從600公里到14000公里。徐巧芯不解，怎麼會有民代傻到拿1958年的中共軍力，跟現在解放軍軍力放在一起，認為是一樣的？



徐巧芯說，台灣無論在地理位置、縱深、人口都與烏克蘭不同，烏克蘭是內陸國家，烏俄戰爭爆發後，有超過100萬難民湧向歐洲。台灣是海島型國家，包括人口密度、天然氣接收站、儲存槽都集中在西部，如果中共解放軍透過精準的導彈攻擊台灣的基礎關鍵設施，就可能斷水、斷電，甚至引發火災。徐巧芯要問，這樣要怎麼樣能夠正常的上班上課？



徐巧芯表示，「台灣有事，人民就有事」，把戰爭客觀事實、真相呈現給國人知道，這不叫做投降主義，避戰不等於投降，政府必須客觀的告訴國人，如果今天有戰爭，台灣會受到怎樣的災害，人民會受到什麼樣的傷害。徐巧芯說這位民代又拿以色列硬拗，但他怎麼不說以色列男女都要服兵役？在街上都可以看到穿著軍裝背著步槍的男女軍人？以色列面對的威脅是伊朗、哈瑪斯，軍力跟以色列差一大截，我們面對是軍力世界排名前三名的中共解放軍，能相提並論嗎？



徐巧芯強調，如果要討論戰爭，就要把各方面的想定，都按照事實的邏輯分析清楚，而不是用幻想的方式，給予民眾錯誤的資訊還沾沾自喜，到現在還不承認。

