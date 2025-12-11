紐時指「美國無力保台」軍購買心酸的嗎？
(記者蕭文彥台北報導)紐約時報在12月8日發表社論，揭露美國國防部機密文件「強者簡報」（Overmatch Brief）指出，今時不同往日，解放軍已擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器接近台灣之前，就將那些武器摧毀。國民黨團今(11)上午召開記者會堅決主張，請賴清德總統到國會針對1.25兆元國防特別預算報告，告訴人民1.25兆元國防預算，到底買什麼武器？是否真正具備戰力保存能力？
國民黨團強調，「強者簡報」不是假消息，也不是危言聳聽，而是一記嚴厲的國安警鐘，真正的國家安全，不能被口號壟斷，唯有面對真相、調整戰略、補強自身。台灣要安全，就必須自立自強，先進武器要買得到，也要運得到，更要軍工技術必須回到台灣，能夠生產得出來，台灣才有和平可能。同時國民黨團也認為，兩岸應立即恢復溝通，降低誤判風險；這不是投降，而是務實地保全台灣人民生命財產的安全。
首席副書記長林沛祥表示，根據紐約時報社論明確指出，美軍已無力保衛台灣，先進武器載運抵台灣之前，就可能遭到中共摧毀；甚至連美國最新空母艦福特號，都難在解放軍極音速武器攻擊下倖存。當美國國防部已經承認，20年前的美軍能保台，如今已經沒有把握。當美國高層坦言「每次兵推都輸」，這意味著台灣國安情勢，已經到了不能再靠口號、大內宣催眠人民的地步。但賴政府仍依然用「美台堅若磐石」、「國際挺台不變」的政治語言，掩蓋真正的風險。
林沛祥質疑，美國援台承諾高度不確定，賴政府是否還押注「美軍一定會來」？根據「強者簡報」都揭示美軍可能無法突破解放軍火力，賴政府口中的第一島鏈聯防，是否只是畫餅？政府的備案是什麼？其次，1.25兆元高額國防特別預算到底買了什麼？如果當購買先進武器來不了、運不到，甚至被解放軍摧毀，賴政府編列上兆元國防預算，到底有多少真正能用得上？
林沛祥表示，賴政府缺乏務實避戰策略，台灣不能綁在「單邊押寶」的危險上，美國強化軍事為了避免戰爭，但從蔡政府到賴政府，逐步切斷兩岸溝通管道、拒絕接觸，片面升高風險；真正的國安是「備戰而不求戰、避戰而不畏戰」，而不是單邊挑釁，讓台灣陷入戰爭風險。
因此，國民黨團要求賴總統必須到國會報告，說明1.25兆元國防特別預算到底買了什麼武器？是否真的具備戰力保存能力？國民黨團也認為，既然賴總統投書外媒，宣示增加上兆元國防特別預算，也請再投書外媒，要求美國真正出售先進武器給中華民國政府。如果賴總統不敢要求、買不到先進武器，再多的口號都是紙老虎。
藍委賴士葆認為，具有公信力的美國紐約時報刊出「美國無力保台」的社論，這代表何種意義？意向如何？川普政府的目的，是要台灣付出更多軍購費用，滿足美國要賣的武器。另一個值得觀察的是，川普總統到目前為止，從來沒有說過「如果台灣有事，就是美國有事」，直白地說就是台灣有事美國會出兵保台；但在拜登政府時期，則多次明確表達將會保衛台灣。
賴士葆指出，川普總統一直要向中共領導人習近平示好，期待明年四月川習會能順利進行，替自己在中國政策上能夠加分。川普總統上任後的對中政策，不同於過去幾任美國總統，川普不再扮演世界警察角色，只願意專注「美國再偉大」，其他國家的事要自己去解決，基本上是不再干預。
賴士葆表示，賴政府編列1.25兆元國防特別預算，弔詭的是，過去是美國先告知要出售武器，我們再編列相關預算購買，這次卻未獲知美國要賣何種武器，我們卻要先編預算，等於是開一張空頭支票給美國。賴士葆認為，這完全受制於人，國民黨團當然會要求賴清德總統，必須到國會進行報告，賴士葆個人建議可比照前總統李登輝在國民大會「統問統答」模式，就看賴清德總統願不願意面對國會了！
賴士葆提到，AIT處長谷立言說，「他很願意回答立委們的各種問題。」谷立言同時也提到，「理想終局是兩岸透過對話，尋求雙方可接受的解決方案……」換言之，美方也認為台灣一方面備戰，也要避戰，避戰最好的方式就是兩岸對話、交流。但民進黨政府只押單邊封鎖對話，將大陸視為境外敵對勢力，兩岸交流並不等於投降，唯有降低敵意，才能避免戰爭。
副書記長徐巧芯表示，近期國防部一項招標「RDX海掃更」5.9億元炸藥的得標廠商，竟是一家登記在台南中西區營業項目以室內裝修為主，且營業額0.12億元的福麥公司，儼然是「高登2.0」翻版。徐巧芯指出，「RDX海掃更」炸藥是C4炸藥核心成分，是法規中規定的「爆裂物」或炸藥「組成零件」，屬於管制品。「RDX海掃更」炸藥的爆炸威力是TNT的1.5倍，屬於軍用炸藥，且具有化學危險性，同時也是有毒物質，長期接觸會對神經系統造成損傷，環境部列為「汙染土壤或地下水監測項目」，不屬於一般國際貿易進口程序。
徐巧芯指出，「RDX海掃更」炸藥進口，不是一般貿易商就可以申請進口，必須具備軍方機構(軍備局、兵工廠)、特許廠商(持有事業用爆炸物管理條例規定的輸入許可證號，如軍火代理商、化工大廠) 。得標的福麥公司在生產地欄目填寫「中華民國」，一家裝潢公司有可能生產炸藥嗎？是軍備局的205廠委託製造嗎？更不可能。福麥公司必須走國際貿易取得「RDX海掃更」炸藥，有許可證嗎？根據國防部昨天的新聞稿，仍然沒有說清楚。
徐巧芯說，福麥公司在113年8月9日所登記的營業項目，包括建築批發、建材零售、電器批發零售室內裝潢、住宅大樓開發租售投資興建公共建設、不動產買賣、不動產租賃，連國際貿易都沒有。但到12月30日突然新增了國際貿易五金批發、電子材料、化學材料批發跟機械批發。徐巧芯質疑，一家沒有進口「RDX海掃更」取得炸藥經驗的貿易公司，得標資格是怎麼來的？是否真的具備處理火炸藥的相關許可證？
徐巧芯進一步質疑，國防部在標案上要求原產地是「中華民國」，但實際福麥公司卻是要走國際貿易取得，而對這家公司的資本額、從事裝潢事業、有無相關貿易經驗，以及特許許可證號都不知道的情況下，是否有專業度？是否有國安疑慮？倘若福麥公司有特許資格，是如何取得？還是借殼上市參與投標？徐巧芯提醒國防部，別想用一則短短的新聞稿，就想要矇混過關。
其次，徐巧芯針對有民代將戰爭浪漫化，將現代戰爭用823砲戰相比擬，稱前線作戰，本島仍舊照常上班、上學，這種美化戰爭的行為，給予最嚴厲譴責。徐巧芯指出，在全球反戰浪潮下，這位民代的說法非常不合時宜，而且1958年的823砲戰，中共只有傳統火炮，現在的解放軍擁有短程、中程、洲際各類型導彈，射程從600公里到14000公里。徐巧芯不解，怎麼會有民代傻到拿1958年的中共軍力，跟現在解放軍軍力放在一起，認為是一樣的？
徐巧芯說，台灣無論在地理位置、縱深、人口都與烏克蘭不同，烏克蘭是內陸國家，烏俄戰爭爆發後，有超過100萬難民湧向歐洲。台灣是海島型國家，包括人口密度、天然氣接收站、儲存槽都集中在西部，如果中共解放軍透過精準的導彈攻擊台灣的基礎關鍵設施，就可能斷水、斷電，甚至引發火災。徐巧芯要問，這樣要怎麼樣能夠正常的上班上課？
徐巧芯表示，「台灣有事，人民就有事」，把戰爭客觀事實、真相呈現給國人知道，這不叫做投降主義，避戰不等於投降，政府必須客觀的告訴國人，如果今天有戰爭，台灣會受到怎樣的災害，人民會受到什麼樣的傷害。徐巧芯說這位民代又拿以色列硬拗，但他怎麼不說以色列男女都要服兵役？在街上都可以看到穿著軍裝背著步槍的男女軍人？以色列面對的威脅是伊朗、哈瑪斯，軍力跟以色列差一大截，我們面對是軍力世界排名前三名的中共解放軍，能相提並論嗎？
徐巧芯強調，如果要討論戰爭，就要把各方面的想定，都按照事實的邏輯分析清楚，而不是用幻想的方式，給予民眾錯誤的資訊還沾沾自喜，到現在還不承認。
其他人也在看
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 200
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 1 天前 ・ 213
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 1 天前 ・ 172
五角大廈「機密簡報」曝光！美國恐無力保台 顧立雄回應了
美國《紐約時報》曝光美國戰爭部「優勢簡報」機密文件，內容指出「美軍已不再具備20年前的壓倒性優勢，恐怕無力保台」，現在解放軍擁有足夠飛彈，若發動軍事行動，可能在美國先進武器靠近台灣前，就把那些武器摧毀台視新聞網 ・ 10 小時前 ・ 256
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 27
劉寶傑嗆馬英九「賣台」砲轟他這2件事變了
[NOWnews今日新聞]資深媒體人劉寶傑近日撰文指出，兩岸不應定調為內政問題，有人強調《憲法》一中就是為難台灣人。他昨（10）日接受專訪再指出，他知道馬英九在變，而且這個變化惡劣，令他非常厭惡，講白...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 162
張啟楷挑戰嘉義市長！他嗆藍白合拖累這族群
[NOWnews今日新聞]民眾黨日前證實，最快將在12月底前，提名現任不分區立委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌同時強調，此舉也是民眾黨對藍白整合釋出的重要訊號。對此，網紅「小商人」昨（10）日發文認...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 59
賴清德黨主席保衛戰「保五綠、攻五藍」 黃暐瀚分析這五縣市最有翻轉機會
2026九合一選舉進入備戰狀態，各陣營陸續拍板各縣市人選。政治評論員黃暐瀚分析最新選戰情勢。他指出民進黨的戰略是穩固「五綠」本命區，並且進攻「五藍」執政縣市，包括宜蘭縣、台東、嘉義市、新竹縣以及彰化縣。風向台灣 ・ 1 天前 ・ 442
美派核打擊能力B-52轟炸機 偕日本戰機共飛 高規格武力展示 反制共軍雷達事件 力挺盟友堅定不移 紐時：美軍有3大困境 難恐保台？｜全球聊天室｜#鏡新聞
5:13 反制中國 日盡快安排川高會 7:01 日韓歷史糾葛 獨島爭議再起 ◎《紐約時報》近日揭露五角大廈的機密文件「優勢簡報」，指出美國在多次兵推中「通通輸給中國」，凸顯美軍在台海衝突中面臨的嚴峻挑戰。報告顯示，中國已累積大量廉價、靈活且技術先進的武器，部署了多種橫跨第一、第二島鏈的飛彈，能打擊台灣、日本、南韓、關島等關鍵節點。 ◎美國仍依賴航母、巨型潛艦等昂貴武器，美國軍工業也因產能老化、受大型承包商壟斷而難以快速大量生產彈藥。中國不只部署靈活，戰術也是花樣百出。例如在台海、黃海都運用灰色地帶戰術，壓縮他國防衛空間與反應時間。面對日益複雜的區域局勢，印太盟友如南韓正積極強化國防、提升軍武出口並與美國深化合作，成為區域安全布局中的關鍵力量。 ◎墨西哥眾議院在10日通過一項提案，計畫對中國以及其他沒有跟墨西哥簽署貿易協定的亞洲國家，加徵關稅，現在法案已經送交參議院審理。墨西哥的作法，除了是為保護國內生產商，也被認為是配合美國川普政府，以關稅手段對中國施壓，同時也加強美墨加三國的「北美關稅壁壘」。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 2
反擊中俄「空中巡邏」美出動B-52轟炸機伴飛日本軍機 自衛隊公布偵查影像
在日本、中國關係緊張升溫之際，俄羅斯於12月9日出動戰機，與中國在日本周邊進行聯合巡邏，日本防衛省緊急升空戰機應對，美國隔日則出動了具備搭載核武能力的B-52戰略轟炸機，與日本戰機一同在日本海上空飛行，日美並重申，將阻止任何企圖以武力片面改變現狀的行動，並確認自衛隊與美軍的待命態勢。 自衛隊另外公布照片，捕捉參與行動的中俄戰機，包括兩架俄Tu-95核戰略轟炸機，與中國轟6（H-6）轟炸機會合，在太平洋進行長距離聯合飛行。此外，還有四架中國殲-16（J-16）戰鬥機、俄國A-50預警機以及兩架蘇30（Su-30）戰鬥機。 俄國國防部也公布影像，展示Tu-95核戰略轟炸機的視角，以及伴飛中國轟6的狀況，聯合飛行約持續8小時。日本防衛大臣小泉進次郎在X上表示，中俄行動意在對日本展現武力，對日本安全構成嚴重憂慮。 南韓軍方表示，在中俄軍機進入其防空識別區時，也緊急升空戰機，加強預警；與此同時，中共持續在台海周邊活動，根據台灣國防部資料，10日清晨6時起的24小時內，偵獲中共軍機15架次及共艦6艘。Yahoo奇摩（國際通） ・ 5 小時前 ・ 41
13輛遊覽車500名位光復鄉災民 議會前廣場舉牌抗議
地方中心／花蓮報導花蓮縣光復鄉洪災，造成嚴重死傷、家園幾乎全毀。但花蓮縣府明年度高達400多億的總預算裡，卻沒有編列相關預算，不只讓議長張峻很火大，大罵"乾脆他不用幹了"，今天500多位災民一早搭著遊覽車，到議會前陳抗，還有人開怪手載著佛祖街的土來抗議，出面接受陳情的副縣長只回了，一切依法辦理。手舉布條，喊出災民需要被重視。週四一早，13輛遊覽車，載著500多位光復鄉災民，有人拄著拐杖，還有人坐著輪椅，到花蓮縣議會前廣場，舉牌抗議。光復鄉災民表示，我們要了解，光復鄉的災民不是只有閩南人，他有阿美族新住民，更重要的就是我們的心在哪個地方，是在自己的家園。災民們痛批，縣府有錢放煙火，卻沒錢編列重建預算。還有人把怪手開來現場，把佛祖街的土，帶來抗議。災後過了將近兩個月，但明年115年度總預算高達400多億，"災後復原與重建"卻一毛也沒編。災民到議會，遞交陳情書給議長張峻，議長當場向災民道歉，表示自己心情沉重也很難過。光復災民成群結隊，來到花蓮縣議會抗議。（圖／民視新聞）議長張峻表示，張峻在這邊先向大家說聲對不起，大家辛苦了，我沒有看到徐榛蔚縣長，向我們鄉親來道歉，完全都沒有，這非常非常地不合理，我們花蓮縣議會一定會跟大家站在一起，爭取最後的權益。花蓮縣議員(無)蔡依靜表示，我看不見花蓮縣政府的誠意，直到今天沒有編列明年度的預算。跨黨派議員輪流砲轟花蓮縣政府，議事廳內，還有災民在二樓高舉表語抗議，對著議場下方大聲喊話。光復災民成群結隊，來到花蓮縣議會抗議。（圖／民視新聞）議事進行到一半，雙方意見不合，氣氛瞬間緊繃，議會吵成一團，議長張峻直接衝向吳建志議員座位前理論，雙方面對面爆發激烈口角，場面相當火爆。花蓮縣副縣長顏新章表示，謝謝，(會編列重建預算嗎)依規定。議場內外，一片鬧轟轟，災民們只希望，縣府拿出誠意，協助他們一起重建家園。原文出處：花縣府沒編重建預算 500人載來佛祖街泥土抗議...不見徐榛蔚 更多民視新聞報導花蓮明年401億預算未列光復洪災 議長張峻嗆:乾脆不用幹了2025企業射箭聯賽頒獎典禮！台灣新世代好手詹豪杰、邱意晴受矚目徐榛蔚出來！光復逾500災民不滿未編洪災預算 赴縣府抗議畫面曝民視影音 ・ 9 小時前 ・ 13
民眾檢舉台南知名牛肉湯「小強」醬汁桶泡澡 衛生局稽查結果
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺南市政府衛生局針對民眾於網路上反映位於北區牛肉湯店家衛生疑慮，衛生局當互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
談戰爭「照常上班」遭砲轟！苗博雅回擊：台灣被占領我會第一批被殺
即時中心／潘柏廷報導台北市議員苗博雅先前在直播時指出，現代戰爭不是所有人都在戰場，她舉例，雖烏克蘭被俄國攻擊3年，但沒被占領的地區還是照常「上班上課」；因此當金門、馬祖被攻擊時，民間部分其實很多社會活動還是維持正常運作。豈料，這段話卻遭媒體、藍營側翼扭曲砲轟，使得苗博雅昨（9）日深夜發長文反擊喊，若台灣被中共佔領，她絕對是第一批被抓甚至被殺的。民視 ・ 1 天前 ・ 12
陳慕義批「這國總統」最沒有用！神回1句台網嗨了
政治中心／李汶臻報導南韓政府自今（2025）年2月起，推出電子入境申請制，台灣遊客入境當地不再需要填寫紙本入境卡。豈料，國家欄位竟把我國列成「中國（台灣）」、標示為「CHINA（TAIWAN）」，引發國人反彈。對此，毫不避諱表達立場的資深男星陳慕義，12月10日稍早就在臉書強硬發聲。他不僅狠批李在明「是最沒有用的總統」，並強調「台灣就是台灣」，接著還以超神一句嗆翻對方，讓眾多台灣網友看了全嗨翻。民視 ・ 15 小時前 ・ 28
韓國入境卡標示「中國台灣」！外交部撂話 網酸：要禁韓團嗎？
韓國電子入境卡申報系統將我國出發地及「下一目的地」欄位標示為「CHINA（TAIWAN）」，儘管外交部持續交涉，但目前仍未獲更正。民進黨立委王定宇直言，政府應審慎思考採取進一步因應措施，讓韓方知道「錯誤要付出代價」，引發網友熱議，有網友留言諷刺表示「快禁止韓團進來台灣！」並把所有韓劇屏蔽掉。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 12
韓國入境卡「台灣變中國」！王定宇建議政府進一步因應：錯誤要付出代價
南韓電子入境卡（E-Arrival Card）「出發地」欄位及「下一目的地」欄位，將台灣錯誤列為 CHINA（TAIWAN），引發抗議，外交部更稱「正全面重新檢視與韓國政府關係」。民進黨立委王定宇今（10）日表示，外交部持續抗議與交涉後，若韓方仍執迷不悟，會建議政府審慎思考如何採取更進一步的因應措施，讓韓國政府知道「這個錯誤是要付出代價的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27
共機雷達照射日本F-15 日中熱線打不通
[NOWnews今日新聞]日本航空自衛隊的F-15戰鬥機在6日遭到中共解放軍的艦載殲-15戰鬥機以雷達照射，日方強烈抗議，日中緊張關係加劇。中國軍方媒體公開了一段音檔，聲稱是中國軍機對自衛隊機進行雷達...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 76
幕後／藍營趕推助理費除罪想衝年底前過關 不甩外部壓力但內部藍委也反彈
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導國民黨中央與黨團合謀推動中央及地方民代助理費除罪化等多項修法，將公費助理費從直接匯入助理本人戶頭，改回為統歸民代本...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
陳水扁將上主持台 開新節目邀市長候選人 何景榮：抓準賴清德「這弱點」....
[Newtalk新聞] 前總統陳水扁近日表示，將與《鏡電視》合作開設新節目〈總統鏡來講〉，預計於明年初開播。該節目因應 2026 年將舉行的地方首長選舉，預計將邀請獲民進黨提名的候選人擔任來賓，近期陳水扁亦訪問邱議瑩，並公開支持陳亭妃參選台南市長，顯然試圖再次影響政局。 陳水扁與談邱議瑩。圖：翻攝自陳水扁新勇哥物語 陳水扁與談陳亭妃。圖：翻攝自陳水扁新勇哥物語 淡江大學助理教授何景榮在〈新聞大白話〉節目中評論道，他認為陳水扁相信賴清德難以取得中間選民支持，固須進一步鞏固深綠基本盤，在這樣的情況下因忌憚得罪獨派，不會對陳水扁有太大反應。他提到，對比蔡英文執政時期，由於受到較多中間派支持，這才使陳水扁較難有發揮空間。 另一方面，國民黨籍立委洪孟楷則批評，〈總統鏡來講〉雖是以談話性節目的名義，實際上很可能帶有政治元素，有違背令陳水扁得以保外就醫的「四不原則」的疑慮，即不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪。這一問題待節目播出方能定奪，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹也對此回應道，新聞台若違反相關規範，將依法處理。查看原文更多Newtalk新聞報導(影) 泰總理竟稱不記得川普停火協新頭殼 ・ 1 天前 ・ 2
中國官媒社群公布「音檔」批日炒作雷達照射 小泉進次郎駁收到通報
日本政府7日指控中國從遼寧號起飛的殲-15戰機，對正在執行領空侵犯應對任務的日本自衛隊F-15戰機進行雷達照射，讓中日情勢急速升溫。中國央視旗下社群媒體「玉淵潭天」9日晚間釋出音檔，反控是日方有意滋擾中方訓練。不過日本防衛大臣小泉進次郎否認有受到中國的事先警告。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6