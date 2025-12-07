紐時控告 Perplexity AI 未授權複製內容 要求禁令與賠償

火報記者 陳銳/報導

《紐約時報》近日向法院提起訴訟，指控人工智慧新創公司 Perplexity AI 未經許可大量複製、分發並展示其新聞內容，用於支援生成式 AI 產品，涉及的素材包括付費訂閱文章，行為已構成明顯侵權。

根據訴訟內容，《紐約時報》指出，Perplexity 的商業模式依賴抓取並複製受版權保護的報導，同時其生成式 AI 在輸出內容時屢次出現錯誤資訊，卻仍以《紐約時報》的商標或格式呈現，足以讓讀者誤以為內容獲得官方授權或出自該報之手。

《紐時》指控 Perplexity 未授權抓文並冒用其標識，恐誤導讀者內容出自官方。圖:istockphoto

《紐約時報》發言人在聲明中表示，媒體支持人工智慧技術的合理與負責任使用，但反對任何未經授權、直接取用新聞內容的行為。他強調，此類做法不僅損害出版商權益，也可能削弱新聞產業的正常營運。

訴訟要求法院下達禁令，阻止 Perplexity 持續使用涉案內容，並尋求損害賠償及其他公平救濟。這起案件是在《紐約時報》去年向 Perplexity 發出停止侵權通知後進一步採取的法律行動。

Perplexity 方面則予以反駁，並表示相關訴訟是出版業面對新興科技時常見的策略，並聲稱 Perplexity 並非以抓取方式建立基礎模型，而是索引網頁並提供引用來源。該公司尚未對個案細節提出進一步回應。

本週稍早，《芝加哥論壇報》也對 Perplexity 提起訴訟，使這家估值約 200 億美元、總部位於舊金山的新創公司再度成為多起法律爭議焦點。除了美國多家報社外，Perplexity 同時還面臨《不列顛百科全書》、道瓊斯公司以及《紐約郵報》的相關訴訟。