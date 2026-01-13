紐時揭台美關稅談判結果 鄭麗文：可憐國人只能靠外媒窺探

今天是故總統將經國逝世38周年紀念日，國民黨主席鄭麗文偕同3名副主席、桃園市副市長蘇俊賓與黨務主管等人，前往桃園大溪頭寮向經國先生靈柩獻花致意。(記者余瑞仁攝)

〔記者余瑞仁／桃園報導〕今(13)日是故總統蔣經國先生逝世38周年，國民黨主席鄭麗文上午偕3位副主席及桃園市副市長蘇俊賓、立委萬美玲、桃園市黨部人士前往桃園大溪頭寮營區向靈柩獻花、鞠躬致意。針對紐約時報報導，台灣對美關稅可降至15%，但台積電於美國再建5廠，鄭麗文表示，關稅談判進行了快1年，不見政府向社會、國會報告，大家都被蒙在鼓裡，根本是黑箱，國人可憐到得從國際媒體、甚至是小道消息才能窺探一二，而且不知道消息是否正確。

鄭麗文說，台美關稅談判過程中，政府不但沒有向台灣社會報告，也沒有向國會報告，更沒有向台灣所有會被衝擊的相關產業進行討論、說明跟溝通，整個台灣社會都被蒙在鼓裡、不得而知；她說，我們真的很懷疑，我們還是一個民主自由的社會嗎？我們到底是怎麼跟美方談的？過中的折衝妥協又是什麼呢？而紐約時報所披露的消息，真的就是權威、是最後的訊息嗎？

她說，到目前為止，民進黨政府仍舊是我行我素，沒有辦法對台灣社會有任何的交代；我們完全就是一個任人宰割、任人處置的狀態，這個才是對台灣所有人的權益、國格傷害最深的。她說，國民黨身為最大的在野黨，如何保護台灣的產業、如何因應嚴峻的挑戰？我們也是在一個完全黑箱的狀態裡頭，這是一件非常令人遺憾的事情。

鄭麗文說，過去中華民國在台澎金馬風雨飄搖，面臨各種考驗，而我們不但順利地挺過來，而且創造了傲視全球的民主和平轉型的政治奇蹟，還有第一波成為「亞洲四小龍」的經濟奇蹟；第二波創造「護國神山」高科技半導體王國的經濟奇蹟；在當前內外交迫的時刻，國民黨希望能夠承續蔣經國先生的成就，創造出屬於這個時代的奇蹟，那就是不但能夠深化、鞏固現在被當局破壞、侵蝕的民主、法治、平等、均富的台灣社會重要基石，更必須為台海和平打開一扇窗、搭上一座橋，能扭轉現在風雨飄搖、內外交迫以及戰雲密布的危險時刻；她希望在未來的這2、3年能夠突破現狀，讓中華民國能夠繼續穩健地走下去。

