紐時揭習川通話2小時「就台灣問題施壓」 分析：為4月討論鋪墊

美國總統川普與大陸國家主席習近平4日進行電話會談。美媒指，儘管川普形容通話「非常棒」、「時間很長、很充分」，但習近平也就川普迴避的問題發出警告，也就是「台灣的未來」。學者分析，習近平的強硬表態旨在告訴川普，當這位美國總統訪陸時要準備好就台灣問題進行嚴肅討論。

2025年10月，川普和習近平在南韓釜山舉行雙邊會晤。（資料照／路透社）

《紐約時報中文網》在〈習近平與川普通話，就台灣問題施壓〉報導中引述知情人士稱，這次通話持續近2個小時。據川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）的發文，他將台灣問題列為雙方討論的6、7個議題之一，稱這些議題「非常積極」。他還說，雙方討論了他4月訪陸事宜。川、習去年10月曾在南韓釜山進行會晤，當時未討論台灣問題。

這位美國總統強調，自己與北京、與習近平個人的關係都非常好，且雙方都意識到保持這種關係的重要性。

另一方面，大陸官媒對這次通話的描述更強硬，稱台灣問題是核心議題。根據《央視新聞》，習近平強調，「台灣問題是中美關係中最重要的議題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題」。

報導指出，北京在與華府的外交會談中將台灣議題列為優先事項不罕見，但此次警告發出之際，距離美國去年12月批准總額超過110億美元的對台軍售方案僅過去數月。

美國與大陸國旗。（示意圖／美聯社）

智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）約翰·桑頓中國中心主任何雷恩（Ryan Hass）分析，習近平的表態具有明顯的「針對性，而且很強硬」。他認為習近平「希望在此明確立場，向國內和川普總統表明，在台灣問題上，他始終在著手處理」。

何雷恩分析習近平在做鋪墊，向川普傳達「等你4月來訪時，要準備好就台灣問題進行一次嚴肅的、正式的面對面討論，因為這對我來說非常重要」。

不過，在習近平作出上述表態之際，川普本人做出威脅要入侵併接管其他主權國家，這引發一些專家擔憂，認為川普恐不會阻止他的盟友或對手進行類似擴張企圖。與此同時，川普已明確表示，他願意在台灣問題上採取「微妙的平衡姿態」，以免激怒北京。

一名因討論敏感外交事務而要求匿名的白宮官員強調，美國在台灣議題上的立場沒有改變。

